El eyeliner blanco, rey del verano para los makeup artists

Este verano, apuesta todo al ....¡blanco! También en maquillaje. El eyeliner blanco ha sido por mucho tiempo el arma secreta de los makeup artists y es el perfecto aliado para iluminar y definir la mirada al máximo. Este color no solo es sinónimo de luz sino que abre y da profundidad a tus ojos. Además es apto para todas, pues se adapta muy bien a todos los tonos de piel. Descubre cómo sacarle partido y aplicar trucos de experto que marcarán la diferencia.

Idea #1: Combínalo con eyeliner negro

La maquilladora Georgie Eisdell, realzó la mirada de Sophie Turner —según la revista Harper's Bazaar— utilizando delineador blanco sobre el párpado superior de la actriz, específicamente el Stila’s Stay All Day en color snow ($22). La estilista dibujó un ojo de gato bien definido, para luego remarcar con eyeliner negro, trazando una línea al borde de las pestañas. Esta combinación no solo realzaba los encantadores ojos verdes de la actriz de GOT, sino que combinaba perfectamente con su atuendo black and white. ¡Chapeau!

Así lleva Sophie Turner el eyeliner blanco para hacer match con su outfit

Idea #2: Delineado felino más grueso y marcado

Si lo que quieres es lucir un cat eye más marcado, puedes inclinarte por el delineador blanco mate para hacer el trazo y remarcarlo para obtener un efecto dramático, como hizo Naoko Scintu, maquilladora de la actriz protagonista de Killing Eve, Jodie Comer. No solo se valió del eyeliner para resaltar los ojos de la actriz, sino que también aplicó máscara de pestañas con extra volumen para enfatizar la mirada. Puedes optar por líneas más gruesas o más finas, según tus gustos, y crear combinaciones con sombras mate o iridicentes. Un look rompedor.

Si quieres un perfecto cat eye, combina el blanco con el negro y genera constraste

Idea #3: El mejor aliado si buscas agrandar tus ojos

Nada mejor para que tu ojos se vean más grandes y despiertos que maquillarlos con una raya blanca en la línea de agua inferior, al estilo de Lady Gaga. Su maquilladora Sarah Nicole Tanno, realizó un trazo fino desde el lagrimal hasta la esquina opuesta, logrando un efecto iluminador que aviva la mirada. Otro truco es colocar un toque de delineador blanco en el lagrimal para conseguir verte más descansada. Pruébalo y ¡verás los resultados!

Lady Gaga lo usa en la línea inferior del ojo

Tip #4: Apuesta por ditintos diseños

Otra alternativa para hacer que los ojos sean los protagonistas es dibujar diferentes diseños como alas, cruces o motivos vanguardistas, tanto en el párpado móvil, como en la línea inferior del ojo. Eso sí, lleva un maquillaje neutral que permita que el delineador hable por sí solo. Celebridades como Janelle Monáe y Willow Smith, lo han llevado de manera impecable y perfectamente aplicado en diferentes eventos. Recuerda que la clave está no solo en la simetría del diseño, sino en la definición y en la perfección del trazo para conseguir el estilo esperado.

Tambien puede optar por diseños más vanguardistas como el de Janelle Monáe

Sin duda, esta temporada podrás darle un respiro al clásico eyeliner negro y refrescar tu mirada con luz ¡No te quedes sin intentarlo!