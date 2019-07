¿Puntas abiertas y secas? Te decimos cómo prevenirlas en verano

Estamos en pleno verano y con él son bienvenidos todos los tips para mantener la melena en perfecto estado -sin puntas secas y abiertas-. El sol y el calor pueden deshidratar provocando que se vea reseco, áspero, alterando el color y haciendo que las puntas se abran. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Aquí te dejamos algunos trucos que podrás aplicar para reparar, hidratar y mejorar la salud del cabello, ¡no te quedes sin ponerlos en práctica!

Lávalo correctamente

Para que un lavado capilar sea adecuado y efectivo, lo primero que se debe evitar es frotarlo al colocar el shampoo, por eso al aplicar el producto, lo ideal es masajear ligeramente el cuero cabelludo con la yema de los dedos.

Después de aplicar el acondicionador, debes procurar enjuagarlo por completo para que quede totalmente limpio, sin residuos o grasa. Si quedan particulas en el pelo, al ponerse en contacto con el calor, puede llegar a 'cocinarse' y por ende abrir las puntas. Para secarlo no lo agites, mas bien colócate una toalla a manera de turbante y espera que se absorba la humedad.

Cepíllalo con delicadeza

Algo tan simple como peinarse todos los días, puede resultar una agresión para el cabello si no se hace correctamente. Por eso se recomienda realizarlo suavemente, desenredándolo desde abajo hasta alcanzar progresivamente las raíces. Evita movimientos bruscos o de raspado, que produzcan fricción y desgaste.

También utilizar las herramientas indicadas como un peine de púas anchas o un cepillo de diseño especializado, te ayudará a desenredar el pelo con mayor eficacia. Haz la prueba con el Wet Brush the original detangler ($11.99), Tangle Teezer the Original Detangling Hairbrush ($12), Ouidad double detangler comb ($26). ¡No te arrepentirás!

Evita fuentes de calor adicionales

Esta temporada puedes darle vacaciones a las planchas y secadores para que el pelo no reciba una dosis excesiva de calor, ya que a mayor temperatura más daño sufre el cabello y con ello las hebras tienden a abrirse. Si en algún momento resulta inevitable su uso, no te olvides de aplicar antes un spray termo protector y mantener los aparatos a una temperatura menor de 350 grados (300 si tu pelo es fino o teñido), realizando el trabajo por secciones más pequeñas y con menor intensidad, que aunque te tomaran más tiempo, resultará menos perjudicial para la melena.

Hidrátalo a profundidad

La humectación y la nutrición serán la clave para recuperar al cabello, llenarlo de vitalidad y sellar las puntas. Para reponer los nutrientes perdidos en el pelo seco y dañado, solo lo podrás hacer utilizando, serums, acondicionadores, mascarillas y cremas para peinar.

Acude a productos con ingredientes ricos en lípidos naturales y proteínas como aceite de oliva, coco, jojoba, karité, argán, queratina, ácido hilaurónico, vitamina E, biotina, colágeno, etc, que dejarán a la melena brillante y suave después de usarlos. Los tratamientos de reparación extrema también serán muy efectivos. ST. Tropica Coconut Oil Hair Mask with Biotin + Hair Superfoods ($3.99), Living Proof Perfect Hair Day (PHD) Fresh Cut Split End Mender ($20.96), Shu Uemura Ultimate Reset Extreme Repair Conditioner ($41.99) y Oribe Split End Seal ($48), son algunas de las opciones para hidratar al cabello al máximo.

Córtalo y péinalo con suavidad

Está claro que para deshacerse de las puntas abiertas y divididas lo mejor será cortarlas. Sin embargo, si no se quiere sacrificar el largo del cabello, puedes acudir con tu estilista para que te realice una limpieza de estas hebras con un corte especial con las tijeras, o utilizando una máquina eléctrica, especializada en eliminar las horquetillas. Por su parte, peinar el cabello frecuentemente con coletas o pinzas metálicas, no es conveniente, porque puedes romperlo. Para cuidarlo, decídete a llevarlo suelto o con accesorios que no lo maltraten.

¡Luce una melena estupenda este verano! Sigue estos trucos y mejora los cuidados capilares para poner fin a las puntas abiertas y secas.