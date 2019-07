¡Aprobados por Cardi B! 6 productos de belleza por menos de $10

Emular a Cardi B puede parecer inaccesible. Sin embargo, sí es posible copiar beauty look; su makeup artist, Erika La' Pearl, reveló a Allure que, parte de los productos que utiliza para conseguir el signature look de la cantante, son de drugstore. Estos no solo son accesibles sino muy efectivos para replicar su impecable maquillaje.

Y es que para lograr un contouring perfecto, ojos dramáticos e impactantes labios nude al estilo de Cardi B solo necesitarás el cosmético indicado. ¿Quieres conocer algunas opciones para incorporarlas en tu makeup rutine?

VER GALERÍA Cardi B siempre lleva un maquillaje llamativo e impecable

Mix de base y corrector

Una buena base y concealer son los responsables de que el rostro de la celeb luzca impecable. Después del primer, la makeup artist recomienda mezclar los tonos 06 Sand Beige y 09 Tan de la base Milani Conceal + Perfect 2-in-1 Foundation + Concealer ($9.99). El BH Cosmetics Studio Pro Total Coverage Concealer ($6) para darle cobertura a la zona debajo de los ojos —eliminando ojeras y manchas—. "Esta marca es una solución conveniente que no me ha decepsionado, se mantiene intacta en las alfombras rojas, en los Grammy y sobre el escenario.

VER GALERÍA Mezclar varios tonos de base y usar corrector para las ojeras es el truco para una tez impecable, al estilo de la cantante

Delineador de ojos

Otro descubrimiento de La' Pearl fue el Rimmel Scandaleyes Waterproof Gel Eyeliner ($4.81). Una mirada intensa y súper llamativa es parte de la marca personal de Cardi B, por lo que el eyeliner será esencial para darle mayor protagonismo a los ojos. Esta opción legó para quedarse en la rutina de maquillaje de la artista, por su larga duración de hasta 24 horas, intensidad y fijación.

Coutoring

A la cantante “le gusta tener la nariz bien contorneada”, comenta Erika, por lo que el Black Opal True Color Skin Perfecting Stick Foundation en color Beautiful Bronze ($9.93), es el ideal para conseguirlo. Esta barra cuenta con una máxima cobertura y un acabado mate infalible para perfilar los rasgos.

VER GALERÍA Un delineador de ojos negro y un buen perfilador no pueden faltar en el look de la artista

Completa con labios nude

Para finalizar, un toque de brillo en los labios será lo más apropiado para emular el look de la celebrity. Puedes conseguirlo con NYX Slim Lip Liner Pencil en tono Nutmeg ($6.90) para delinear el contorno de los labios y si quieres darle un toque vibrante y glittery te puedes valer del NYX Face and Body Glitter ($6.50). Ambos funcionarán muy bien en conjunto, realzando los labios al instante, sin perder un ápice de glamour.

VER GALERÍA Lápiz de labios y un toque de brillo hará la diferencia en el maquillaje

Considera que marcas de cosméticos más sofisticados y lujosos como Anastasia Beverly Hills y Ofra, también forman parte del ritual de belleza de la cantante, para maquillar rostro, mejillas y ojos. Sin duda, este mix entre lujoso y accesible va acorde la personalidad irreverente y original de la celeb. ¡Tú también puedes hacerlo!