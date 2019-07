No, no se trata de una peluca a diferencia de lo que miles de fans en redes sociales especularon. ¿La prueba? Una instantánea publicada por Chris Appleton, responsable del dramático y exponencial cambio de look de Kim Kardashian, que confirmó que la diva se despedió del long hairtyle al estilo Cher para decirle ¡Amén! al corte bob, ese que ya ha cautivado a más de una celebridad.

Con un outfit en clave altheisure encabezado por unos Yeezy pants de edición limitada (cortesía de Kanye West) la estrella de TV dejó ver su nuevo corte de cabello. Se trata de un blunt bob ultra chic que ya es toda una apuesta ganadora para su tipo de rostro. Y es que anota esta máxima si eres de cara ovalada como Kim, el cabello corto siempre te lucirá bien.

Este haircut –que reconocerás porque su base es recta– y encaja como anillo al dedo tanto a cabellos lisos como ondulados y rizados. De hecho, puedes innovar y llevarlo con flequillo. Con este añadido o no, lo más importante es que se trata de un estilo realmente fresco, favorecedor y fácil de mantener. Otra excelente noticia, es que además, luce muy bien en rostros cuadrados y rectangulares.

Pero ¡alerta! si tu cara es redonda, la elección de esta Kardashian no será la indicada para ti. En tu caso, opta por el long bob y si es asimétrico, muchísimo mejor porque acentuarás la ilusión de tener una cara más alargada.

VER GALERÍA Recto y simétrico, este haircut es ideal para rostros ovalados como el de la diva

El blunt cut, también es conocido como corte en seco, pues busca la caída natural de cada melena, haciendo que las puntas queden bien alineadas. De hecho, al ser tan estructurado en las puntas, tu cabello crecerá mucho más saludable y uniforme.

Como te adelantamos, el este hairstyle en todas sus versiones, cuenta con más de una embajadora para esta temporada. Charlize Theron, también de rostro ovalado, ha sorprendido tanto por el largo como por el brunette de su melena. Mientras que Kaia Gerber aún nos tiene atónitos –y encantados– con su ¡bye bye! a la melena larga.

VER GALERÍA Otras celebs como Reese Whitherspoon y Emilia Clark también son embajadoras del bob cut

Mientras que la chica 'legalmente rubia' y la eterna 'Mother of dragons'. además de su amor por el morado, también tienen en común acortar su melena dejándose contagiar por una de las 'epidemias' más trendys de la temporada. Como lo ves, las celebs lo aprueban una y otra vez y tú… ¿Ya fuiste al estilista?