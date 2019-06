4 cambios en tu ritual de belleza que necesitarás en verano

El verano ha llegado y con él días más largos, mayor exposición al sol y cambios en la humedad que afectan a nuestra piel, ¡sin que nos demos cuenta! Por eso la rutina beauty no podrá ser la misma que la del resto del año; debemos adaptarla, dándole a la dermis lo que necesita para que se vea sana y llena de luz. ¿Habías pensado en ello?

Expertos como Anne Chapas, miembro del Union Square Dermatology en Manhattan, indican que, aumentar la cantidad de antioxidantes y redoblar el uso de protectores solares, puede resultar muy efectivo para proteger a nuestra piel, de los factores externos propios de la época –de acuerdo a lo reseñado por Vogue–. Así que ¡no lo pienses más! y toma nota de estos tips para que aciertes con una rutina de belleza diseñada especialmente para esta época del año.

En verano debemos adaptar nuestra rutina de belleza a los cambios de humedad y temperatura

#1 Dile adiós a las cremas espesas

Toma en cuenta que la piel con el calor suda más y se pierde mucha agua, por lo que se deshidrata fácilmente y la piel de tu rostro podrá verse más grasosa –debido a que se activan las glándulas sebáceas, produciendo más grasa de lo normal–. Para estos casos lo mejor será hidratarlo con cremas fluidas, ligeras u oil free, que se absorban de inmediato y así evitar una sensación grasa y pegajosa.

Lo más recomendable serán los geles o lociones refrescantes que sean humectantes y cuenten con protección solar para crear una barrera frente a los agentes externos y mantener a la tez hidratada, flexible y radiante por más tiempo. Skin Ceuticals Hydrating B5 Gel ($83) y Cetaphil Moisturizing Lotion Unscented ($10.72), son excelentes alternativas.

Puedes probar con opciones como Skin Ceuticals Hydrating B5 Gel y Cetaphil Moisturizing Lotion Unscented para humectarte

#2 Dále a tu piel un boost de vitamina C

Incluir vitamina C adicional, aminoácidos y antioxidantes, ayudará a revitalizar la piel apagada y a protegerla mejor de los factores ambientales que puedan atentar contra ella. La vitamina C actúa en defensa contra los rayos UV, combate los radicales libres y previene el fotoenvejecimiento.

Existen productos como serums, mists o cremas como: Dr. Dennis Gross C + Collagen Perfect Skin Set & Refresh Mist ($30), OleHenriksen Truth Serum ($49) y Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10% ($76.50).

Elige entre numerosos productos como estos de Clinique y OleHenriksen para darle a tu piel un extra de vitamina C

#3 Usa el fotoprotector indicado

El protector solar será el producto estrella de esta temporada, por lo que lo deberás elegir el más indicado de acuerdo a las necesidades y características de tu piel. Afortunadamente existen fórmulas en distintas texturas, con acabado mate y que no dejan residuos blanquecinos en el rostro, como EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 ($35), Shiseido Urban Environment Oil-free UV Protector SPF 42 ($35) y La Roche-Posay Anthelios 50 Daily Anti-Aging Primer With Sunscreen ($39.99).

Toma en cuenta que el objetivo será protegernos frente a la radiación solar y al mismo tiempo reparar las lesiones causadas por los rayos UVA/UVB, neutralizando y previniendo el envejecimiento celular. Puedes aplicarlo cada 80 minutos para garantizar una máxima protección y utilizar un protector resistente al agua, cuando vas a la playa o la piscina.

Escoge el protector solar que mejor se adapte a tus necesidades y utilízalo todos los días

#4 Olvídate de las fórmulas irritantes

Una de las recomendaciones para esta temporada es que dejes a un lado aquellos productos que contengan retinol u otras sustancias irritantes que puedan causar sensibilidad en la piel, debido a que las mismas pueden contribuir a quemar o manchar la dermis. Verifica dentro de sus componentes los ingredientes en cada fórmula y procura descartar aquellos que sean muy agresivos o que especifiquen no se pueden utilizar bajo el sol.

No dejes de la lado la limpieza diaria para preservar la salud de tu cutis

Recuerda mantener una limpieza diaria por la mañana y por la noche, así como exfoliar y aplicar una mascarilla semanalmente, para garantizar que tu cutis luzca lozano, luminoso y libre de impurezas. Con estas prácticas se retirará la piel muerta que tapa los poros, se renovarán las capas más superficiales y se oxigenará la dermis, haciendo que los productos de protección y cosmética que vas a utilizar puedan penetrar con mayor profundidad y ser más efectivos.

Así que… ¡a disfrutar este verano! Y cuida de tu piel al máximo con estos cambios en tu rutina de belleza.