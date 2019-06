Exfoliación perfecta: tips para esas zonas difíciles

Un imprescindible en el ritual cosmético de toda mujer que desee lucir una piel radiante es la exfoliación. Una verdad que se hace más evidente en ciertas zonas difíciles a las que hay que prestar especial atención. Para ello, te contamos los 'secretos' de esta importante rutina beauty con los que conseguirás ese glow natural en todo tu cuerpo, incluidas esas áreas complicadas.

Esta técnica de eliminación de impurezas y de células muertas de la epidermis ha conquistado la a las mujeres desde la antigüedad. Cuenta una leyenda que en noches de luna llena, Cleopatra ordenaba que le preparasen una tina con leche tibia de cabra, donde se sumergía, mientras un par de sirvientes frotaban su piel con sal del Mar Muerto, aceite de nueces de macadamia y algas marina. Al amanecer, su cuerpo resplandecía como el mismo astro rey.

VER GALERÍA

La exfoliación ha sido desde siempre uno de los métodos preferidos de la mujer

Ese brillo que lograba Cleopatra en su piel se logra con constancia, buena alimentación, mucha agua y realizando una exfoliación que elimine impurezas y residuos de maquillaje. Además, es un paso fundamental para que se absorban correctamente todos los productos que utilices.

Como sabemos que tú también deseas tener una piel radiante, aquí encontrarás todo lo que necesitas conocer, sobre todo en esas partes que generalmente se quedan relegadas al olvido.

RELACIONADO: ¿Piel perfecta? Consíguela con 'carbón activo' como Jessica Alba

Exfolia esas zonas problema y no la ocultes más

Brazos: Olvídate de los granitos en tus brazos y de las blusas de mangas largas. Para lograrlo, usa un scrub para una exfoliación profunda. La casa cosmética Caudalíe de París te ofrece Vinothérapie Spa, The Crushed Cabernet Scrub ($38.00), enriquecido con semillas de uva trituradas y 6 aceites esenciales.

VER GALERÍA

RELACIONADO: ¿SABES QUÉ ES EL 'SKIN FASTING' Y POR QUÉ PODRÍAS NECESITARLO?

Cuello: esta zona fácilmente revela la edad de una mujer si no es tratada adecuadamente. Incorpora a tu rutina una exfoliación que puedes hacerte fácilmente durante el baño. Apivita tiene la crema ideal para el cuello. Se trata del exfoliante suave Pure Jasmine, inspirada en los principios de la aromaterapia, que elimina las células muertas dejando la piel suave y revitalizada, al mismo tiempo que aporta una sensación de euforia y bienestar. (US$21.80)

VER GALERÍA

Escote: bien sabes que esta zona es un imán a la hora de atraer las miradas. Por eso Incluye una exfoliación suave en el área del escote a tu rutina de belleza semanal. La casa cosmética Luxejoie tiene el limpiador exfoliante de arándanos y granos de café especial para ese tipo de piel. Blueberry & Coffee Bean Exfoliating Cleanser ($20.00) es un gel ligero que se transformará en espuma para que eliminará el maquillaje, la suciedad y el aceite. Mejora la textura al eliminar las células muertas de la epidermis.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Descubre los secretos de la 'eterna juventud' de estas 8 famosas

Glúteos: Para tener unos glúteos perfectos no es suficiente hacer cientos de sentadillas, también su apariencia y tersura cuenta. Para lucir un trasero de lujo, Dead Sea Salt Scrub de PraNaturals (US$100.09) es un exfoliante corporal de Sal del Mar Muerto mezclado con aceites de mango y kiwi 100% natural y orgánico. Sus ingredientes están libres de contaminación, son recogidos a mano y no contiene conservantes químicos.

VER GALERÍA

Zona íntima: Esta piel es muy delicada, mucho más que la de otras partes del cuerpo, por lo que requiere una exfoliación especial. Debe ser una que tenga un grano fino y que no cause irritaciones. Asutra cuenta con Scrub The Day Away, un exfoliante con propiedades curativas, también con Sal del Mar Muerto, que hace de este un excelente exfoliante natural, con aceites esenciales orgánicos que nutren la piel y la protege.

VER GALERÍA

RELACIONADO: ¡No Más manchas en las axilas! Te presentamos trucos infalibles para aclararlas

Tampoco debes olvidar...

Orejas: Las orejas son una de las partes del cuerpo más olvidadas que también claman por cuidado. En la parte trasera se pueden formar escamas y acumularse impurezas. Cuando exfolies tu rostro, aplica un poco en esa zona y dedícale un poco de cariño.

VER GALERÍA

Rodillas: las rodillas tienden a oscurecerse con el paso del tiempo, debido a la acumulación de células muertas y otras impurezas que se adhieren fuertemente a la piel. Esa área requiere una exfoliación intensa. Puedes hacerla tú misma en casa con un poco de sal gruesa y el aceite esencial de tu preferencia.

Axilas: Las axilas tienden a retener impurezas y a irritarse. Cada 15 días realiza una exfoliación, así eliminarás la suciedad más insistente y evitarás que el vello de la zona pueda incrustarse.

Si aún no has comenzado tu rutina de cuidados beauty, date prisa porque ya el buen tiempo ha llegado. Con esta guía práctica puedes mimar tu piel para convertirte en el imán de todas las miradas. Deshazte de 'ese peso muerto' y deja que tu cuerpo brille tanto como el sol.