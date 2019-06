Uno de los cortes favoritos de todos los tiempos, el bob, llegó con fuerza iniciando 2019 y promete mantenerse el año completo. En esta calurosa estación parece repuntar, tal como lo demuestran las celebridades que lo ostentan, a las que acaba de unirse Demi Lovato.

Hace varias semanas, la cantante sorprendió a sus fans cuando mostró su fabuloso bob liso recto, que acompañó con un tono oscuro más definido e intenso que le proporciona un estilo elegante, pero desenfadado. Su característica melena con puntas en degradé, que protagonizó sus más sonados éxitos, se redujo a este peinado atemporal y práctico.

Demi Lovato es otra de las celebs que se unen al corte bob. Foto: @ddlovato

En esta oportunidad, la estilista Amber Maynard Bolt, del conocido salón Nine Zero, fue la artífice del vistoso cambio de look de Demi. La experta apostó por las enormes posibilidades del bob cut, y no hay duda de que fue una excelente decisión, al menos así lo han demostrado sus seguidores, quienes no han parado de regalarle likes.

La también compositora de 26 años se deshizo de su larga cabellera. Foto: @ddlovato

Y es que los expertos sostienen que los cambios de imagen suelen ser el resultado de una mutación interior, de la búsqueda de nuevas alternativas, opciones y modificaciones en la vida de quienes lo experimentan. Ese parece ser el caso de la artista, quien ha manifestado su deseo de dar un vuelco a su vida y su carrera. La también compositora de 26 años se deshizo de su larga cabellera, que hasta el año pasado exhibía a nivel de la cadera, para lucir un corte que apenas roza la linea de los hombros. ¡Un notable cambio!

Durante la sesión de estilismo, Demi se encargó de publicar en su perfil el cambio con el que se aventuró a sorprender a sus seguidores ¡y lo logró! Por su parte, Amber Maynard Bolt también documentó todo el proceso en un álbum publicado en sus redes sociales que también recibió miles de corazones rojos. "Cambiar nuestro cabello estacionalmente es una excelente manera de sentirte bien contigo mismo y de alimentar el alma", escribió. Y no nos queda duda de que vienen más sorpresas.