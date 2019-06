Recrea este icónico 'look' de los 50 a lo Selena Gómez

Llegar a la alfombra roja no es suficiente, ¡hay que deslumbrar! y Selena Gómez lo sabe. La cantante no solo destaca por sus atuendos, sino que se hace notar por su glamoroso maquillaje. ¿El secreto? Se trata de un muy sensual cat eye que marca la mirada al máximo y con el que no pasa desapercibida.

Lo mejor es que su makeup artist Hung Vanngo, reveló a Glamour, el paso a paso de este ojo de gato de la celeb —que lució en el Festival de Cine de Cannes—. Así que podrás emular su estilo y lucir sensacional. ¿Preparada?

Paso 1: aplica sombras de acabado brillante

El truco para lograr ese toque glowy en la mirada es utilizando sombras de acabado metálico en los párpados. Lo ideal es que apliques una delgada capa del producto por toda la zona, con ayuda de los dedos o con una brocha plana, con movimientos de presión suave. Para mejorar la fijación, se recomienda utilizar antes el premier o base para sombras.

En el caso de Selena, se utilizó el Marc Jacobs Beauty See-quins Glam Glitter Eyeshadow ($28), pero también puedes probar otras opciones como NARS Hardwired Eyeshadow In Outer Limitsexcelentes ($25) y Bobbi Brown Sparkle Eye Shadow Review ($15.44), igualmente ideales para aportar el brillo esperado.

Paso 2: realiza el trazo con delineador líquido waterproof

A la hora de delinear el ojo para enfatizar su forma, lo mejor será inclinarse por un eyeliner líquido para que se deslice mejor y se puede realizar el trazo cat eye con mayor precisión y resultado más intenso. Si es a prueba de agua, será ideal para que permanezca por más tiempo y no se corra fácilmente. Vanngo utilizó para la cantante: Marc Jacobs Beauty Magic Marc'er Precision Pen Waterproof Liquid Eyeliner ($30), inspirado en el clásico lápiz de caligrafía, lo que hace que se logre con mayor control para una definición perfecta. También puedes considerar otras alternativas similares como Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner ($22) o Kat Von D Tattoo Liner ($20) ¡verás los resultados!

Recuerda que la práctica te ayudará a que el delineado quede impecable, puedes utilizar cinta adhesiva o un stencil de plástico como guía para establecer la forma. También puedes marcar la línea primero con lápiz y luego remarcar con el delineador líquido para mejorar el acabado.

Paso 3: dale volumen a tus pestañas

Para finalizar, aplica unas capas de máscara con efecto volumen en las pestañas, será lo más indicado para potenciar la mirada. Recuerda que el objetivo es conseguir que las pestañas se vean más largas, así que concentra la mayor cantidad de rímel en la base y desliza hasta las puntas hasta que luzcan peinadas y separadas.

Para completar el cat eye, la clave estará en las pestañas exteriores, por lo que puedes utilizar la punta del cepillo del rímel, para peinarlas hacia afuera y darles una forma más felina. Marc Jacobs Beauty Velvet Noir Major Volume Mascara ($26), fue la alternativa elegida por el maquillador de la cantante, pero puedes inclinarte también por alternativas como L'Oréal Voluminous Million Lashes Mascara ($8.99) o Maybelline Volume Express The Colossal Mascara ($6.99).

Así que… ¡inspírate en el beauty look de Selena Gómez! y luce una mirada felina –y muy sensual– a donde vayas.