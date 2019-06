Salvaje y con mucho volumen, así es la melena de Paulina Rubio. Su inconfundible hairstyle es parte de su marca personal y la hace acreedora del título de ‘la chica dorada’ pues lo luce en un rubio con mechas 3D que le aportan extra cuerpo y movimiento. Si eres fanática del estilo rebelde y rockero de la cantante, te sorprenderá lo fácil que es conseguir este característico peinado en tan solo 4 pasos.

Cynthia Álvarez, estilista de la celeb, reveló en una exclusiva para ¡Hola! USA, algunos de los hair tips que se esconden detrás del estilo de la mexicana. Toma nota:

1. Textura

Para mejores resultados, lo ideal es lavar tu cabello el día anterior y para añadir mucha más textura, Cynthia tiene un gran consejo para ti: sea salt sprays. Para aplicarlo, humedece previamente tu cabello desde las puntas y hacia la raíz. Prueba con el Sun Bum Texturizing Sea Spray ($12), ideal para todo tipo de cabello, color y textura. Le dará cuerpo y volumen a tu melena, además bloquea la humedad y no causa irritación al cuero cabelludo pues está libre de parabenos, silicona, alcohol y sulfatos.

2. Proceso de secado

Enrolla tu cabello con los dedos y sécalo –preferiblemente– con la ayuda de un difusor. Para darle volumen extra y obtener un acabado natural, mueve el cabello de un lado a otro e incluso coloca tu cabeza boca abajo mientras lo secas.

3. El champú seco será tu aliado

Una vez que tu cabello esté completamente seco, la especialista explicó que debes crear secciones a lo largo de la corona de la cabeza y aplicar dry shampoo para darle más cuerpo y fijación a tu pelo. Con la ayuda de este producto tu peinado aguantará mejor y durará más tiempo.

Espera dos minutos, y luego con la ayuda de tus dedos masajea el cráneo para crear mucho más volumen. Entre tus opciones puedes considerar el Perk up Dry Shampoo de Amika ($10). Este producto no tiene color, por lo que no deja el temido residuo blanquecino.

4. Calor y fijación

Deberás acudir a una rizadora, sobre todo, si tu melena es lisa o muy delgada. Y para darle mayor movimiento, debes hacer los rizos hacia afuera. ¡Muy importante! Para que todo se mantenga en su lugar, sobre todo si amas rockear como Paulina, no olvides aplicar fijador en spray. El Freeze and Shine Super Spray de Paul Mitchell ($11) le brindará fijación prolongada a tus ondas e incluso un acabado brillante. ¿Lo ves? Así de sencillo será tener un peinado 'salvaje' como el de la eterna 'chica dorada'.

Siguiendo estos 4 pasos y con los productos adecuados estarás listas para presumir y agitar tu melena de un lado a otro como toda una rockstar.