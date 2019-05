Los imprescindibles de la rutina de belleza de Charlize Theron

Una de las celebridades con más glamour sobre la red carpet es Charlize Theron. La oscarizada actriz mantiene una agenda apretada: es madre soltera de dos niños en edad escolar y sigue un régimen de ejercicios -yoga y pilates, principalmente- para mantenerse en forma, pero nada de esto le ha impedido que deje un espacio para cuidar su imagen.

La también productora de 43 años es una mujer práctica que tiene claro cuál es su corto -pero efectivo- sistema de cuidado y embellecimiento diario para mantener una imagen impecable en todo momento. ¿Su secreto? La intérprete cumple con estos imprescindibles de belleza:

Protección solar

Para esta celeb la rutina diaria comienza muy temprano a las 5:30 a.m., para tener todo listo y poder preparar a sus hijos para el colegio. Según contó a Harper’s Bazaar: “Cuando me levanto solo enjuago mi cara y me pongo bloqueador solar”.

Utiliza La Prairie Cellular Radiance Emulsion SPF 30 ($550.00), que además es una crema hidratante, mientras que para los días más soleados su opción es Anthelios Ultra Light Sunscreen de La Roche-Posay ($26.10), porque no deja apariencia blanquecina y le protege efectivamente.

Maquillaje

Compaginar todas sus actividades diarias no es nada fácil, la gran salvadora de Charlize ha sido su progenitora: “Sabía que mi mamá me ayudaría si iba a enfrentarme a la crianza como madre soltera. No reconocerla como la otra madre de mis hijos sería mentir”, comentó a la revista Elle. A pesar de la ayuda que puede recibir, su jornada suele ser atareada y el tiempo para maquillarse es escaso. Aunque no por ello deja de hacerlo.

Rizador de pestañas

La actriz considera que al usarlo y 'abrir' la mirada, logra un 'efecto lifting' en el rostro y el rímel que hace que permanezca el rizo. Ella usa el Eyelash Curler de Shu Uemura ($9.99) y Mascara Diorshow ($29.50).

Perfume

Suele rociarse unas gotas de perfume porque, aunque solo vista jeans y zapatos deportivos, asegura que le hace sentir especial. Su recomendación es obvia: J'adore Absolu Fragrance, de la casa Dior ($135.00) y de la cual es imagen.

Una crema para el contorno de ojos y otra humectante

“Ahora que mis hijos se van a dormir a cierta hora todas las noches, hago un verdadero esfuerzo para cuidar mi cara. No es algo que hice entre mis 20 y 30 años", confiesa la protagonista a la publicación.

Para su rutina nocturna emplea sin falta serum, crema para el contorno de ojos y una buena humectante. Afirma que le gusta probar nuevos productos, pero tiene dos clásicos a los que siempre regresa: Rejuvenating Serum de Mila Moursi ($297.24) y Crème de la Mer ($85.00) –una opción muy popular entre las celebs–.

Cudidado del cabello y cejas

Finalmente entre sus 'trucos' habituales de belleza se encuentra el usar aceite de ricino en el cuero cabelludo. Recuerda que alguien se lo recomendó para hacer crecer y engrosar el cabello y desde entonces lo aplica una o dos veces por semana –incluso en las cejas– (Pure Castor Oil, Kate Blanc $9.99).

Estos son los essentials de una de las mujeres más hermosas del cine. Y si aun necesitas conocer más, la ganadora del premio Oscar ha dicho en diversas oportunidades que sus mejores trucos para verse bonita son dormir bien, beber mucha agua y hacer lo que ama. ¿Lista para poner en práctica sus 'secretos' de belleza?