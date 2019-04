El 'secreto' de Carmen Villalobos para lucir piel de porcelana

La limpieza facial antes de dormir es fundamental y muchas famosas como Carmen Villalobos siguen esta regla al pie de la letra para cuidar su rostro y lucir impecable, por eso aseguraba a People: “me desmaquillo cuidadosamente sea la hora que sea. Además, tengo la piel muy sensible y cuando viajo me lo llevo todo conmigo porque si no corro el riesgo de que algo me de reacción alérgica...”

Eso sí, no se trata de limpiar por limpiar, pues en muchas ocasiones el agua y el jabón, no son suficientes para concretar esta tarea. Lo ideal es utilizar productos especializados, que contribuyan al bienestar de tu cutis. Te contamos las razones de esta práctica tan necesaria y algunas de las mejores opciones para lograr excelentes resultados.

Qué pasa si no te desmaquillas

Es de suma importancia no saltarte la limpieza nocturna, ya que las células faciales y los tejidos se regeneran mientras duermes y si tienes el rostro con impurezas y restos de maquillaje, se entorpece este proceso, se tapan los poros y puede que aparezcan granitos o el molesto acné. Sin contar con que si descuidas este hábito, tu piel lucirá deshidratada y puede que comience a presentar apariencia flácida y apagada, al afectar directamente las áreas más sensibles como el contorno de ojos y la piel alrededor de los labios, además de restarle luminosidad a tu rostro.

Otra consecuencia importante de no desmaquillarse es que en algunos casos, puede provocar la aparición de dermatitis, irritaciones o alergias en la piel que a su vez podrían desencadenar en una mayor sensibilidad y una apariencia escamosa. De allí la importancia de esta limpieza cotidiana y constante si te has maquillado.

¿Qué necesitarás?

Contar con las herramientas para una limpieza profunda y efectiva, te facilitará el trabajo además de ayudarte a convertir este ritual de belleza en una experiencia relajante. Para lograrlo, toma en cuenta estas alternativas:

El agua micelar

Sin duda esta alternativa se ha convertido en la más popular de las últimas temporadas por su efectividad para la limpieza facial, gracias a sus partículas y activos altamente limpiadores que funcionan como imanes, logrando resultados inmediatos. ¿Lo mejor? es que el agua micelar acaba con el maquillaje de manera eficaz, –hasta los que son de larga duración o resistentes al agua– y su fórmula no contiene tantos productos químicos como otras opciones.

Además la comodidad al aplicar el producto es otra de sus ventajas, pues con tan solo una mota de algodón, podrás esparcirlo por todo el rostro sin necesidad de enjuagarlo. Considera que existen para pieles sensibles, grasas, normales y apagadas, por lo que debes dar con la alternativa que más se ajuste a tus características y conseguir así los resultados esperados. Puedes probar por ejemplo, con Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water ($6.45), Bioderma Sensibio H2O Micellar Water ($14.16) o La Roche-Posay Micellar Cleansing Water for Sensitive Skin ($15.99).

Toallitas húmedas

Una opción práctica y efectiva son las toallitas desmaquillantes para quienes buscan rapidez e incluso como opción para tener en la mesa de noche cuando llegas demasiado cansada. Son fáciles de usar y están diseñadas con específicamente para retirar las impurezas del cutis y hasta el maquillaje más difícil de remover.

Se recomienda utilizarlas para frotar con suavidad pero con movimientos precisos, para eliminar todas las impurezas presentes en tu cutis. Puedes probar con opciones como Garnier SkinActive Clean+Purifying, Oil-Free Cleansing Towelettes with Charcoal ($4.97), Yes To Cucumbers Soothing Hypoallergenic Facial Wipes (6.79), Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes ($7.28) y Clean & Clear Night Relaxing Cleansing Wipes ($10.80) hasta dar con la que mejor siente a tu cutis.

Cremas y leches desmaquillantes

La alternativa clásica por excelencia para efectuarse la limpieza facial, son las cremas y leches limpiadoras, ya que se extienden fácilmente por la piel con masajes circulares, comenzando desde el centro hacia fuera y ¡listo!, dejando la cara limpia e hidratada. Se recomienda prestar atención y evitar el contacto con el área de los ojos, haciendo hincapié con el producto en las zonas más propensas a brotarse como la barbilla, nariz y frente, para lograr mayor efectividad.

Eau Thermale Avène Gentle Milk Cleanser ($20), Mádara Cleansing Milk ($21.50) y Eve Lom Cleanser ($24), son opciones infallibles para dejar el cutis pulcro y además nutrido toda la noche.

Recuerda que existen otros formatos de limpiadores como los geles, jabones, aceites y espumas, que también puedes incorporar a tu rutina facial, según tus necesidades dermatológicas, así como tus gustos. Lo importante es que no dejes de hacerlo, para que cada mañana tu piel amanezca regenerada y en todo su esplendor, al estilo de Carmen Villalobos