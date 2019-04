¡Ama cada curva de tu cuerpo! Camila Mendes te cuenta cómo

Aprender a aceptar tu cuerpo tal cual es puede llevarte a transitar un largo –y agotador– camino antes de lograrlo. La estrella de la serie Riverdale, Camila Mendes lo sabe muy bien y no teme hablar abiertamente de sus vivencias, para ayudar a otras mujeres con sus mismas preocupaciones.

A sus 24 años, la joven actriz ya sabe lo difícil que es llegar al body acceptance. Pese a su corta edad, la intérprete ha confesado que ha tenido sobrepeso lo que ya ha hecho pasar por incontables dietas, se ha obsesionado con el ejercicio y lha tenido desórdenes alimenticios como la bulimia. Es por ello que desde el 2017 se asoció a Project Heal para financiar la ayuda a personas con este tipo de problemas.

La celeb ha compartido sus vivencias para que sirvan como guía a quienes estén atravesando procesos similares. De hecho, este es uno de los objetivos de la intérprete de Veronica Lodge, quien -en entrevistas como la concedida a la revista Shape y en redes sociales- trata de concienciar con su mensaje motivador y contribuir a romper el estigma asociado a los desórdenes alimenticios e incluso posicionar la que es ahora su premisa principal: "Un cuerpo sano es el tipo de cuerpo ideal y se verá diferente para cada persona".

Alcanzar este nivel de conciencia requiere acciones y, aunque la voluntad y enfoque son importantes, también debes ejecutar una serie de pasos:

- Deja de preocuparte por aquello que puedas considerar un 'defecto' en tu cuerpo (celulitis, rollitos, vientre abultado, piernas gruesas, etc.) y enfócate en tomar suficiente agua, dormir lo suficiente, comer las verduras necesarias y procura tomar decisiones saludables.

- Realizar ejercicios o probar nuevas actividades físicas te ayudarán a sentirte mejor con tu cuerpo y con lo que es capaz de hacer, además de aportarte más beneficios físicos y diversión. En el caso de Camila, el pilates y yoga son las disciplinas que más alegría le brindan. Descubre la adecuada para ti.

La joven de ascendencia brasilera comentó en su cuenta de Instagram que ya hace un año dejó las dietas y no ha aumentado de peso. Ahora trata de llevar un estilo de vida más saludable. Además de comer más sano, dedica más tiempo a los workouts y los realiza con mayor intensidad para compensar el cambio en su rutina de alimentación. Lo que a la larga no tiene –necesariamente– que traducirse en un cuerpo más delgado, pero sí en uno más fuerte, más aceptado, querido y feliz.

- Busca ayuda profesional en el área nutricional y psicológica, la que sea necesaria para obtener apoyo en tu propósito de estar lo más sana posible y cuidarte. “¡Nunca ganarás la guerra contra tu composición genética!”, afirmaba Camila en uno de sus posts. Mientras en otro explicaba que ser de una talla más grande de la deseada, o de un peso mayor al que quisieras también está bien, siempre y cuando tu salud no esté en riesgo.

La asesoría de un naturópata le ayudó a llegar a otro de los puntos importantes de este camino a la aceptación: “De alguna manera me había despojado de todos los pasatiempos que me traían alegría, y todo lo que quedaba de mí era mi ansiedad por la comida. Mi pasión por la educación, el cine, la música, etc. —todos los intereses que solían ocupar mi mente— se habían desvanecido por mi deseo de adelgazar, y eso me hizo sentir miserable”.

- La propuesta es hacer cosas que te hagan feliz y vayan en tu beneficio, incluidas el ejercicio. Una vez lo hayas incorporado cómodamente a tu rutina, será una manera de conseguir la felicidad a diario y sus aportes para estar en forma serán parte de una larga lista de beneficios.

La joven comenta que “no siempre son arcoíris y mariposas, pero siempre que lucho, vuelvo a esto: ¿Por qué debería parecerme a una modelo de pasarela cuando mis curvas me hicieron lucir como una diosa del renacimiento? Encuentra la belleza en tu cuerpo. Te prometo que está ahí”.

La fórmula inequívoca no existe, pero escucha a tu cuerpo, con más o menos curvas merece que lo quieras y que hagas lo mejor para él. Mantén este pensamiento como norte y de seguro será más fácil aceptar tu anatomía y ser feliz.