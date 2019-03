Meryl Streep es la actriz con más nominaciones en la historia de los premios Oscar en la historia. Año tras año, la vemos desfilar puntualmente en las red carpets de los principales premios del mundo del cine. Al verla llegar generalmente surgen dos preguntas: ¿Volverá a ganar este año? y ¿Cuál es su secreto para lucir tan bien?

Este 2019 Meryl cumplirá 70 años y su rostro no refleja cuántas velas ha soplado. La mejor parte es que uno de los secretos de su skincare ha sido develado ¡y no cuesta ni un centavo! Así es, la talentosa intérprete no ha dudado en contar que mantiene las manos alejadas de su rostro, en una conversación informal con la periodista de la BBC, Fi Glover, reseñada por el Daily Mail.

La laureada actriz contó que “su único secreto de belleza es nunca tocar su cara. Ella nunca se toca la cara” repitió con asombro la presentadora. Si consultas con tu dermatólogo seguramente considerará acertado este truco de la 'Dama de Hierro', y te podrá decir que frotar la piel puede generar manchas, arrugas e incluso aumentar la flacidez al cutis.

Para este "truco" no son necesarias costosas cremas y lociones. Lo fundamental no tocar la piel de esta zona para evitar transferir bacterias que puedan ocasionar una infección o problemas en el rostro. Y si deseas completar este secreto con otro básico, de seguro cualquier especialista podrá confirmarte que existe una crema que debes elegir por encima de cualquier otra: protector solar.

Además, Meryl es una de esas celebs que se niega a pisar un quirófano para realizarse una cirugía cosmética. Respeta la posición de quienes deseen hacerlo, pero la idea de “congelar” su rostro no le resulta agradable. Si de otros cuidados que pueden impactar la condición de su piel se trata, la también activista vigila lo que consume, basa su alimentación en fibras y vegetales y promueve la agricultura doméstica y sin pesticidas.

Definitivamente, la Miranda Presley de The Devil Wears Prada es todo un ícono de cómo mantenerse muy bien con el pasar de los años. Ya conoces uno de sus secretos y en esta ocasión, el coste no es excusa. ¿Lista para ponerlo en práctica?

