Si algo amamos de las temporadas de premios es todo lo que aprendemos de las celebs. Desde tendencias fashion, peinados y maquillaje hasta cómo lograr estar en mejor forma para un gran evento, algo que conoce a la perfección Emma Stone, gracias a los 'cinco mandamientos' que sigue a rajatabla para brillar en las red carpets.

El entrenador de la actriz, Jason Walsh, contó a Forbes cuáles son las medidas que se deben tomar los días previos para mostrarse espectacular en las fastuosas galas. Cinco consejos que incluyen mucho más que ejercicios y que podrás poner en práctica cuando lo necesites.

VER GALERÍA

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Así que comienza la preparación de tu gran evento con los siguientes tips:

5. Beber té verde

El primer consejo de Walsh es intentar estar lo más desinflamado posible y hacerlo por la vía natural. Así que el mejor aliado para ello es el famoso Té Verde. Esta infusión actúa como un diurético natural que no acarrea riesgos para la salud y contribuirá a marcar una gran diferencia en tu aspecto físico.

4. No ingerir bebidas alcohólicas

Además de las infusiones desinflamatorias, debes evitar alimentos y bebidas que te hagan retener líquido. Una de las sustancias que produce ese efecto en el organismo es el alcohol. ¿Quieres que tu piel se vea más brillante y disminuir la hinchazón? No bebas licor, al menos dos semanas antes de tu gran cita. Y esto no lo dice solo Walsh, es uno de los must de la dieta de Jennifer Lopez, quien ha confesado en diversas oportunidades que uno de sus secretos de “eterna juventud” es no consumir bebidas alcohólicas.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Entrenadora de Jennifer Lopez revela sus secretos para mantener una gran figura

3. Ejercicios de acondicionamiento físico

El coach de la Emma y de otros famosos como Bradley Cooper, Emily Blunt y Alison Brie, sugiere colocarse un plan de entrenamiento con peso y alta intensidad de dos o tres semanas –en función de la condición física de cada persona–. Por ejemplo, si eres principiante comenzarás con ejercicios de resistencia que más adelante permitan hacer por ejemplo levantamientos importantes de peso muerto, ejercicios en sled, etc.

Si ya tienes experiencia en materia fitness las sesiones de funcionales, High-Intensity Interval Training (HIIT), CrossFit o Boot Camp podrían ayudarte a darle ese plus a tu rutina de ejercicios.

VER GALERÍA

2. Trabajar toda la musculatura

Jason Walsh sugiere hacer actividades que permitan trabajar todo los músculos del cuerpo o por lo menos la mayor parte de ellos, particularmente recomienda el sled o trineo: “Cuantos más músculos vincules, más energía quemarás. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, mayor será el gasto metabólico". Tal como hace, por ejemplo, la modelo de Victoria's Secrets, Stella Maxwell en la imagen.

1. Darle peso al ejercicio

Recuerda que no es realista esperar que solo dos semanas de levantar pesas sean suficientes para mostrar un cuerpo impresionante. Lo ideal es prepararse meses antes. Pero según el criterio del personal trainer de Emma es necesario incluirlo y olvidarse de aquellas falsas creencias que las mujeres que trabajan con peso desarrollarán muchos músculos. El entrenamiento de fuerza no es lo mismo que el culturismo: “Existe una gran diferencia y los resultados para las mujeres son increíbles", explicaba en la entrevista.

VER GALERÍA

Y no olvides comer sano

Otro punto a tomar en cuenta es la nutrición, muy fundamental cuando se quiere lucir fit para un evento especial. De hecho, en los planes de entrenamiento de las celebs que entrena Walsh, se incluye la parte nutricional que apoyará todo el trabajo para dar resultados. Lo ideal no sólo por estética, sino por salud, es mantenerse en forma durante todo el año; y hacer ajustes adicionales para esas ocasiones como fiestas, bodas, vacaciones etc.