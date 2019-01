Eva Longoria está de regreso frente a las cámaras y luce mejor que nunca. Después de dar un tiempo a su cuerpo para recuperarse de su embarazo de su hijo Santiago Enrique Bastón, la estrella de 43 años parece estar lista para los reflectores. Conocida por su incansable ética de trabajo, la actriz tiene varios proyectos en desarrollo, incluido un acuerdo con L’Oréal Paris. La actriz le dio un vistazo a sus fans de la sesión de fotos que hizo con la marca de productos de cuidado para la piel, y se dejó ver con una increíble silueta, y además de esto dio unos consejos muy divertidos.

Eva Longoria en su mejor momento, luego de dar a luz a su primer hijo. Foto: Instagram/@evalongoria

Vestida con un look all in white de pies a cabeza, Eva brillaba cada vez que posaba para la cámara. Abiertamente, reconoció que parte de ese resplandor se lo debía a la magia de Hollywod que hay tras bambalinas. La actriz de Desperate Housewives escribió a un lado de la foto: "Siempre camina por la vida con alguien que tenga un rebote blanco para una buena iluminación". Usando también un emoji sonriente, agregó el hashtag “Está iluminado”.

Parece que varios de sus amigos estuvieron de acuerdo con que Eva lucía maravillosa, pues debajo de esa fotografía, en la que se muestra con una apariencia luminosa y con un atuendo impecable, algunos de ellos tuvieron las palabras más dulces para ella. Reese Witherspoon dejó unos emojis de unas llamas encendidas. En tanto, su mejor amiga, la tenista Serena Williams comentó: “Te ves espectacular”. Lana Parrilla, colega suya en Once Upon a Time (ABC) agregó: “Siempre estás impresionante, amor”.

Eva Longoria y su bebé Santi pasando el día en la piscina. Foto: Instagram/@evalongoria

Pero este no es el único post de la actriz con el que ha dejado sin aliento a sus seguidores, pues en otra de sus publicaciones recientes, Eva ha mostrado una silueta de ensueño, al lado de su inseparable bebé. Eva acompañó la instantánea con la siguiente descripción: “¡Listo para un chapuzón en la piscina!”. En la imagen, se aprecia a Santi con un colorido traje de baño, mientras que ella luce un bañador completo en color negro, luciendo una estilizada figura.

Eva ha estado trabajando duro para recuperar su figura de antes. La actriz de películas como Overboard recientemente nos reveló sus planes para mantenerse en forma durante la pasada temporada de fiestas decembrinas. “Simplemente te mantienes comprometido y así logras conseguir tu meta”, reveló a HOLA! USA en la L’Oréal Women of Worth Gala en Nueva York, en diciembre.