Meghan Markle admitió que su carrera 'dio un pequeño giro'

Decir que la carrera de Meghan Markle tomó una trayectoria distinta sería poco. En el estreno de The Lion King en el Reino Unido, la Duquesa de Sussex conversó con una de las estrellas de la película y compañero de la Northwestern University, Billy Eichner. El actor reveló el martes, durante una aparición en Today with Hoda and Jenna, que ambos platicaron acerca de sus antiguos profesores de actuación en la universidad, así como sobre sus trayectorias en Hollywood tras su graduación. Billy comentó: “[Meghan] me dijo: ‘Felicitaciones por tu carrera’. Yo le dije: ‘Felicitaciones por tu carrera’ y ella dijo: ‘Bueno, las cosas han tomado un pequeño giro’”.

La duquesa protagonizó la serie dramática de corte legal Suits de USA Network durante siete temporadas. Meghan renunció a su carrera actoral después de su compromiso real con el príncipe Harry en 2017. La exactriz reveló su decisión durante la primera entrevista conjunta de la pareja en televisión.

“Solo lo veo como un cambio”, dijo Meghan. “Es un nuevo capítulo, ¿cierto? También hay que tener presente que yo trabajé en mi programa durante siete temporadas. Entonces fuimos muy, muy afortunados por ser capaces de lograr ese tipo de longevidad en una serie. Para mí, una vez que llegamos al episodio número 100 pensé, ¿sabes una cosa? Ya cumplí con esa meta y me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado allá y ahora es momento de trabajar como equipo contigo.”

En aquel momento, la estrella de televisión admitió que buscaba usar su nueva plataforma para enfocarse en las causas que eran importantes para ella. Meghan señaló: “Creo que lo que ha sido muy emocionante es que hablamos de la transición para salir de mi carrera, pero también para entrar en una función que, como dices, se refiere a las causas que han sido muy importantes para mí. Puedo enfocar más energía en ellas porque, una vez afuera, te das cuenta de que una vez que tienes acceso a una voz que la gente está dispuesta a escuchar, con ello viene una gran responsabilidad, la cual asumo con mucha seriedad”.