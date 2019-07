Es el empleo por el que millones de chicas matarían… y Meghan Markle podría tenerlo. La Duquesa de Sussex podría retomar sus raíces de escritora con un puesto en Vogue, ¡nada menos! El Daily Mail reporta que la ex bloguera de estilo está “en discusiones” con Anna Wintour acerca de que escribir una columna mensual para la distinguida revista. A pesar de que la ex actriz ha impuesto su estilo en el mundo de la moda desde que se casó con el príncipe Harry , no escribirá sobre el estilo de la realeza sino de sus labores filantrópicas.

De acuerdo con el Daily Mail, la columna se publicaría en las ediciones estadounidense y británica de Vogue. Una fuente indicó a la publicación que la colaboración de la Duquesa con Vogue fue inspirada en parte por su amiga Amal Clooney , quien motivó a Meghan a usar la revista para promover su trabajo caritativo.

RELACIONADO: Viejas fotografías demuestran que Archie es la versión en miniatura de Meghan Markle

Ya se había reportado que la mamá de Archie Harrison sería editora invitada para Vogue británica en el número de septiembre de este año. Además de editar, la ex actriz de Suits también podría escribir para la revista. “Meghan escribirá un artículo de opinión y hará una selección de mujeres promotoras del cambio para que escriban sus ensayos personales”, dijo un informante a US Weekly . Se ha rumorado que se le ofreció la portada a la mamá primeriza, pero que declinó el ofrecimiento para no eclipsar las causas que desea destacar.

La posible columna de Meghan en Vogue sería un regreso a su vida de escritora previa a su integración a la familia real. Sus fanáticos recuerdan que Meghan tenía un sitio electrónico de estilo de vida llamado The Tig , que ella describía como “un punto de referencia para paladares exquisitos, para quienes tienen hambre de comida, viajes, moda y belleza”.

RELACIONADO: Meghan Markle usa este tierno detalle para recordarnos que Archie siempre está cerca de su corazón

Cuando su relación con el príncipe Harry se formalizó en 2017, la estrella de la televisión cerró el sitio electrónico. En un mensaje para sus lectores, la Duquesa escribió: “Después de casi tres hermosos años de esta aventura con ustedes, es momento de decir adiós a The Tig. Lo que inició como un proyecto de pasión evolucionó para convertirse en una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad”. Meghan agregó: “Ustedes han hecho que mis días sean más radiantes y han llenado esta experiencia con mucho gozo. Sigan buscando esos momentos Tig de descubrimiento, sigan riendo y corriendo riesgos y sigan siendo ‘el cambio que desean ver en el mundo’. Sobre todo, nunca olviden su valor pues, como les he dicho una y otra vez, ustedes, mis dulces amigos, son suficiente”.