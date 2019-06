Pauline Ducuret , nieta de Grace Kelly , debutó con su marca de ropa unisex Alter Designs durante la Semana de la Moda en París el 18 de junio. La diseñadora de 25 años de edad tuvo el apoyo de sus parientes nobles al mostrar sus creaciones. La princesa Estefanía de Mónaco , su orgullosa mamá, se sentó en primera fila junto con los hermanos de Pauline, Louis Ducruet y Camille Gottlieb , además de su glamorosa prima Carlota Casiraghi .

VER GALERÍA Los miembros de la familia real de Mónaco, Louis, Carlota y Estefanía, se sentaron en primera fila para ver el desfile de Pauline en la Semana de la Moda en París.

“Hoy es el día para el que he trabajado durante mucho tiempo. Ha sido un trayecto complicado. Muchas dudas y exigencia sobre mí misma, pero hoy ya no hay espacio para eso. Hoy es el día en que mis sueños se vuelven realidad”, escribió Pauline en sus redes sociales el día de su desfile. “Siempre quise crear y hoy ustedes echarán un vistazo a lo que hay dentro de mi pequeño cerebro. Es poco decir que estoy estresada y emocionada, pero se siente muy bien.”

VER GALERÍA La marca Alter Designs de Pauline debutó el 18 de junio en París.

La recién casada Carlota no pudo dejar de sonreír mientras observaba los diseños de su prima desfilando en la pasarela. Después del espectáculo, Pauline recibió un hermoso ramo de flores de su familia. La joven diseñadora resplandecía de orgullo al abrazar a sus familiares en el evento de la Semana de la Moda. El exesposo y exguardia de seguridad de Estefanía, Daniel Ducruet, también estuvo presente en el gran día de su hija.

VER GALERÍA Orgullosa, Carlota Casiraghi abrazó a su prima menor en el desfile de modas.

Pauline lanzó su línea de ropa en 2017 con la marca Altered Designs. Es claro que la moda siempre ha sido una pasión de la noble de Mónaco. Antes de asistir a la Parson’s School of Design en Nueva York, la chica trabajó como interna en Vogue y también laboró durante seis meses en Louis Vutton. En una charla con el periódico francés Point de Vue, Pauline comentó: “Mis padres nunca me dijeron ‘tienes que hacer esto o vestirte de esta manera’. Ellos siempre me permitieron hacer las cosas de acuerdo con mi personalidad. Siempre he sido un poco rock n’ roll”.