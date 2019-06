El príncipe Harry siempre protege al medioambiente, tanto que hizo una sencilla solicitud durante una reciente visita a Italia. El jugador de polo y buen amigo del noble de 34 años de edad, Nacho Figueras , comentó sobre la solicitud de Harry antes de la Copa de Polo Sentebale. “Estábamos en el hotel donde pasamos la noche antes del partido”, dijo el atleta a CBS This Morning. “Él habló con una persona y le dijo: ‘Esta mañana bebí mi café y vi que colocaron una cosa de plástico en la taza. También envié a lavar mi camisa y la recibí en una gran bolsa de plástico. ¿Podríamos por favor no utilizar plástico?’”.

Nacho, de 42 años de edad, no se sorprendió por el deseo de su camarada de presionar a los empleados para que se hagan más conscientes sobre su uso del plástico. “Así es este chico. No me agrada para nada hablar sobre esto. Así es él. No plástico.” Gayle King, quien asistió al baby shower para Meghan Markle, estuvo de acuerdo. “Ellos intentan que el mundo sea un mejor lugar todos los días.” No solo el personal del hotel recibe las lecciones de Harry sobre el medioambiente: el padre de Archie reveló que su esposa, Meghan Markle, también las recibe en casa.

Cuando habla acerca de su padre, el príncipe Carlos, y su influencia en el documental para celebrar el cumpleaños del futuro rey, Harry confesó el único hábito de su esposa que lo vuelve loco. “Mi esposa dice: ‘¿Por qué apagamos las luces? Está oscuro aquí’. Y yo respondo: ‘Bueno, solo necesitamos una luz, no necesitamos seis’. Y de pronto se convierte en un hábito."

El papá de Archie continuó hablando acerca de su motivación para proteger al planeta. “Mis compañeros solían hacerme enfadar en la escuela porque yo recogía basura. No la buscaba de manera consciente, pero cuando sales a caminar y algo destaca, lo recoges”, dice Harry. “Literalmente he hecho esto porque estoy programado para ello, porque mi padre lo hacía. Todos deberíamos hacerlo.”