Tras pasar dos días en Italia, el duque de Sussex regresó a Windsor este fin de semana para reencontrarse con su hijo recién nacido, Archie Harrison, y su esposa, Meghan Markle. El nieto de la reina Isabell II viajó a Roma el pasado jueves y -aunque en un momento se pensó que solo estaría lejos de su familia por 24 horas- fue visto el sábado en el Aeropuerto Internacional de Fiumicino. Según reseñó Hello!, el príncipe Harry aterrizó en Londres acompañado por su secretaria privada asistente, Heather Wong, y la jefa de comunicaciones, Sara Latham.

Una fanática del príncipe, Amy Garrick, logró tomar una foto de Harry sentado en primera clase junto a su oficial de protección personal. La chica escribió en sus redes sociales: "Esta mañana, saliendo de Roma, me levanté para ir al baño y tuve que esperar. Mientras esperaba de pie miré a un chico que se parecía al Príncipe Harry. Tenía un anillo de bodas y se veía muy cansado. El tipo que está a su lado parece ser de seguridad y me estaba mirando. Finalmente, mi cerebro se encendió y me doy cuenta. Es el príncipe Harry de regreso a Londres desde Roma. Estaba en un torneo de polo”.

Y continuó: "Él sonrió educadamente y dijo ‘hola’ cuando se dio cuenta de que sabía quién era. Traté de sacarme una foto cuando se bajó del avión. No quería acosarlo y me sentí mal al tomar una, ¡pero no todos los días lo ves!". Amy agregó: "Agradeció a la tripulación y al piloto de primera clase antes de bajarse del avión".

El viernes por la tarde, el príncipe Harry participó en la Copa de Polo Sentebale el para recaudar fondos para su organización benéfica Sentebale, que ayuda a niños y jóvenes afectados por el VIH en Lesotho y Botswana. El nuevo padre recibió el apoyo de su amigo cercano y embajador de Sentebale, Nacho Figueras, quien fue el capitán de su equipo de polo.

Esta no es la primera vez que Harry tiene que alejarse de su familia para cumplir con su agenda. El pasado 9 de mayo, tan solo tres días después del nacimiento de su primogénito, el duque de Sussex viajó a Holanda para promocionar los Invictus Games. Allí recibió muchas felicitaciones de parte de sus seguidores e incluso algunos le entregaron obsequios para el nuevo miembro de la familia, mientras Harry mostró su mejor sonrisa, notablemente orgulloso de haberse convertido en padre.