La familia real británica tiene muchas reglas y costumbres que debe acatar; por ejemplo, sus miembros no pueden tomarse selfies y deben seguir cada movimiento de la Reina durante la cena, pero el protocolo real incluye mucho más que las redes sociales y la etiqueta durante las comidas: también se refiere a la custodia de los futuros bebés reales. De acuerdo con una ley que data de hace varios siglos, la reina Isabel II tendrá la custodia legal total del bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry. El asunto es así:

De acuerdo con la experta en la realeza Marlene Koening, la reina Isabel II tendrá custodia total del bebé de Meghan Markle y el Príncipe Harry

De acuerdo con la experta en realeza Marlene Koening , “la soberana tiene custodia legal de los nietos menores”. En el siglo XVIII, el rey Jorge I promulgó una ley mediante la cual obtuvo derechos absolutos para ser el guardián de sus nietos.

MÁS: ¿Por qué los hijos de William y Harry tendrán diferentes apellidos?

“Esto se remonta al rey Jorge I (quien gobernó a principios del siglo XVIII) y la ley nunca ha sido cambiada. Lo hizo porque tenía una relación muy deficiente con su hijo, el futuro rey Jorge II, así que aprobaron esta ley que hizo que el rey fuera el guardián de sus nietos”, explicó la experta.

Lo anterior significa que Su Majestad, la reina Isabel II, tiene custodia legal total de todos sus actuales y futuros nietos, incluso los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton : el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, así como el bebé Sussex, hijo del príncipe Harry y Meghan Markle.

Esta costumbre data del siglo XVIII, cuando el Rey Jorge I la promulgó como ley

¿Y qué significa exactamente ‘custodia total’? En términos básicos, la Reina tiene la última palabra sobre las grandes decisiones. Por ejemplo, en los años noventa su hijo, el príncipe Carlos, tuvo que solicitar su permiso para enviar al príncipe William de vacaciones a Estados Unidos. Antes de eso, la princesa Diana no pudo viajar con sus hijos a Australia debido a que la Reina no lo autorizó.

No obstante, es poco probable que la reina Isabel II intervenga en los asuntos cotidianos, como comenta la experta en realeza. Estamos en 2019 y el palacio ya no presta demasiada atención a esta ley en la era moderna. Esta regla de custodia también pasará al siguiente heredero en línea después de la reina Isabel II, quien será el príncipe Carlos. Una vez más, no es muy probable que el príncipe Carlos intervenga en la vida de sus hijos. Marlene lo describe como “muy respetuoso de la paternidad de sus hijos” y agrega que él comprende que ellos desean criar a sus niños lejos del ojo público. “Lo único que Carlos podría pedirles es más fotografías”, bromeó Marlene.

En conclusión, la reina Isabel II es la que manda.