Durante el último año, Meghan Markle ha sido blanco de varios rumores y ataques en las redes sociales. Y la buena noticia es que la Duquesa de Sussex no ha prestado atención a ninguna de las notas negativas de la prensa, en cambio, se ha centrado en vivir su vida al máximo. Una de sus grandes amigas de lista A (y diosa del mundo), Oprah Winfrey, recién habló sobre la futura mamá y la a veces controversial relación que tiene con la prensa.

Durante una aparición en CBS This Morning, Oprah Winfrey defendió a Meghan Markle de los tratos que ha recibido por parte de la prensa

"Creo que la han retratado injustamente", dijo Oprah sobre Meghan en una visita a CBS This Morning. "Y siento que si la gente de verdad la conociera, sabrían que es mucho más de lo que percibimos, que es graciosa, dinámica y con una importante posición. Tiene un corazón maravilloso, cálido, generoso y amoroso. Veo todas esas notas locas que la prensa hace en torno suyo y creo que es realmente injusto".

Y, de acuerdo con la magnate de los medios de 65 años de edad, Meghan opta por no leer ninguna de estas historias en donde la retratan como una persona que no es. "En realidad ella no lee nada", reveló. "Creo que es sorprendente que a pesar de todo lo que está pasando, ella elija no prestar atención a nada de eso", agregó.

Oprah Winfrey también anunció que ella y el esposo de Meghan, el Príncipe Harry, están trabajando juntos en una serie documental que debutará en la nueva plataforma de Apple TV

Planes de televisión junto a la realeza

Durante la entrevista, Oprah también anunció que ella y el famoso esposo de Meghan, el Príncipe Harry, están trabajando juntos en un documental que mostrarán al mundo a través de la plataforma de Apple TV. La serie tratará asuntos de la salud y el bienestar mental, un tema que los Duques de Sussex manejan con mucha experiencia. "Hemos tenido juntas. Nos hemos reunido en secreto en Londres. Volé hasta allá con el equipo técnico. nos encontramos en sesiones, hablamos sobre la dirección en la que queremos encaminar este proyecto", reveló. "Nuestra esperanza está fija en que tenga un impacto en la gente y reduzca el estigma, que permitiría que las personas sepan que no están solas y se expresen al respecto, así como que sean capaces de identificar las situaciones por ellos mismos y por sus amigos", explicó.