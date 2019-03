El Día Internacional de la Mujer comenzó muy bien para Meghan Markle, quien recibió una emocionante noticia de parte de la Reina Isabel. La duquesa -quien pronto dará a luz a su primer hijo- ahora desempeñará un papel muy especial: fue nombrada vicepresidenta de The Queen's Commonwealth Trust, una organización que ayuda a los jóvenes alrededor del planeta para lograr que el mundo sea un lugar mejor.

El anuncio fue hecho este viernes en el marco del día Internacional de la Mujer. Esto demuestra la confianza que tiene la Reina con Meghan, quien de ahora en adelante estará trabajando para la organización, cuyo presidente es su esposo, el Príncipe Harry, y se dedica a “respaldar, financiar y conectar a jóvenes líderes de todo el mundo que están impulsando un cambio social positivo, sirviendo a sus comunidades y brindando esperanza, trabajo y oportunidades de empleo para otros".

RELACIONADO:

Esta es una posición ideal para Meghan, quien durante mucho tiempo se ha identificado -con orgullo- como feminista. "En este nuevo rol, la duquesa destacará las asociaciones de la organización con los jóvenes en toda la Mancomunidad de Naciones, y en particular en su apoyo a mujeres y niñas", dijo un portavoz de The Trust. La nueva función de la duquesa de 37 años se reveló horas antes de que se uniera a un panel de discusión organizado por The Trust sobre el empoderamiento femenino para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La integrante estadounidense de la familia real británica aparecerá junto a la cantante Annie Lennox, la ex primera ministra de Australia, Julia Gillard, y otros personajes para debatir una serie de temas que afectan a las mujeres en la actualidad. El grupo también conversará sobre las oportunidades positivas que se presentan cuando las mujeres reciben un acceso más amplio e igualdad de oportunidades. La ex estrella de Suits ha convertido el empoderamiento de las mujeres en una parte clave de su trabajo de campaña y durante la gira real que realizaó por Marruecos junto al Príncipe Harry, le dijo a un grupo de mujeres ejecutivas y empresarias: "Las mujeres tienen que desafiar en todas partes del mundo".