Han pasado 30 años desde la primera vez que se conmemoró el Día de Martin Luther King Jr., y a pesar de ello, su poderoso y elocuente mensaje suena más fuerte que nunca. Por esta razón, no fue sorpresa encontrar un guiño hacia el legendario activista en la histórica unión del príncipe Harry y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. El Obispo de la Iglesia Episcopal Michael Curry precedió su apasionado discurso en la boda real con una cita de MKL, la cual fue tomada del sermón de Martin en 1957 titulado Loving your Enemies. Michael parafraseó uno de los fragmentos más importantes sobre el poder del amor (power of love).

El Obispo Michael Curry ofreció un poderoso mensaje enfocado en el disurso de MLK durante la boda real

"Para mí, parece que esta es la única manera", indica el trabajo de Martin. "A medida que nuestros ojos miran hacia el futuro, a medida que observamos los años y las generaciones, desarrollémonos y avancemos aquí mismo. Debemos descubrir el poder del amor, el poder, el poder redentor del amor. Y cuando lo descubramos, podremos hacer de este viejo mundo un mundo nuevo. Podremos hacer mejores a los hombres. El amor es el único camino".

Martin pronunció por primera vez este sermón el 17 de noviembre de 1957 en la Iglesia Bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Esta iglesia tenía un significado especial para él, ya que era el primer lugar en el que había servido como pastor. Allí, también ayudó a los líderes del boicot de autobuses de Montgomery, dándoles la bienvenida a celebrar reuniones en la iglesia.

Harry y Meghan se mostraron conmovidos por el sermón de Michael

El sermón ofrecido por el Obispo se volvió viral, llegando a toda una nueva generación. A través de The Power of Love, el religioso utilizó hábilmente las palabras del pionero de los derechos civiles. Incluso se mezclaron las nociones que tenía Martin en aquel entonces con la percepción actual de la tecnología y las redes sociales, algo que definitivamente hizo historia al ser pronunciado en una boda real.

"El fuego hace posible para nosotros mandar mensajes, 'tuitear', enviar correos y estar en Instagram y Facebook, pero socialmente también nos hace disfuncionales entre nosotros", dijo Michael en su sermón. "Y (Jesús) dijo que el fuego era uno de los más grandes descubrimientos en la historia del ser humano". Mientras la Familia Real escuchaba con atención y curiosidad, el Obispo agregó: "Si la humanidad alguna vez captura la energía del amor, será la segunda vez en la historia que descubramos el fuego".