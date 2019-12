El exceso glamoroso de los 80 proclama su regreso

Exceso. Con esa palabra podríamos resumir la moda de los años 80: los colores no podían ser más llamativos, el brillo cegaba y en las hombreras sostenían todo el peso de los grandes volúmenes que se favorecían en una época en que la ambición se traducía en maximalismo.

Mientras muchos que vivieron la década lamentan el regreso de los excesos de una época que estuvo obsesionada con el glamoroso estilo de los ricos y los poderosos, como los que se retrataban en la original transmisión de la serie Dynasty, era de esperarse que las nuevas generaciones miren a esta tendencia desde una perspectiva fresca que les permite adoptarla estimulados por la exuberancia que se muestra en programas como, por ejemplo, Keeping up with the Kardashians. Aquí exploramos varios de los códigos que se desempolvan para la temporada otoño-invierno de este año.

Mangas abullonadas y hombreras en Fendi, Rodarte, Isabel Marant y Saint Laurent

Hombros poderosos

Cada vez que en la historia viene una oleada de empoderamiento femenino, los hombros de las féminas se fortalecen con los volúmenes de las mangas abullonadas y la estructura de las hombreras. Así sucedió en los años 80 con el surgimiento del power dressing, la tendencia inspirada en las féminas que escalaban la corporate ladder ‘tomando prestado’ del armario masculino, y cuando optaban por algo más lady like recurrían a las mangas jamón.

Piensa en la princesa Diana de Gales, o en el personaje Alexis Carrington en la piel de Joan Collins, y tendrás una instantánea de la época cortesía de las influencers de ese momento, y para fijarte cómo se llevarán los hombros para este temporada otoño-invierno, basta con revisar las propuestas de Saint Laurent, Isabel Marant, Rodarte y Fendi.

Fluorescencias y colores vivos en Versace, Saint Laurent, Jacquemus y Carolina Herrera

Neon galore

Los años 80 definitivamente no fue una época para introvertidos. Tanto los intensos colores primarios como los neón resaltaban la presencia de cualquiera que los llevara como look monocromático, en bloques de color o llamativos estampados, y este otoño-invierno no es la excepción.

Los diseñadores decidieron encender las luces con sus creaciones, aunque el contexto esté en completa oscuridad, como en el ya referencial desfile de Saint Laurent, en el que los diseños fueron completos protagonistas al brillar sobre una pasarela oscura. Casi a esos extremos fluorescentes llegaron propuestas como las de Carolina Herrera, Jacquemus y Versace.

Brillos metalizados en Alexander McQueen, Burberry, Altuzarra y Michael Kors

Glamour destellante

El exceso de los 80 incluía una fiesta constante en la que las luces de las discotecas se reflejaban sobre los vestidos de las club goers, profusamente bordados en pailletes o directamente confeccionados en cuero metalizado o lamé; tras la clausura de Studio 54 habían quedado el ánimo de fiesta y la moda quiso continuarla trasladando al piso de baile los destellos de la tradicional bola de espejos como lo emulan hoy firmas como Alexander McQueen, Burberry, Altuzarra y Michael Kors.

Detalles ochenteros en Rodarte, Marc Jacobs y Louis Vuitton

Pequeñas grandes diferencias

Si la miramos más de cerca, la moda de los 80 está minada de detalles diferenciadores que también se incorporan a este nuevo revival, y como todo lo que tiene que ver con esta década, no hay nada minúsculo en ella.

La falda balón, cuya creación se debate entre Christian Lacroix y Vivienne Westwood, ha venido retomando espacios –como el que ocupa en la propuesta de Marc Jacobs– a un ritmo que le garantiza una presencia total dentro de muy poco tiempo.

En el marco de la obsesión por los grandes volúmenes, los vuelos arruchados confeccionados con géneros que le permitieran armar un gran cuerpo estaban a la orden del día, y hoy también haciendo lo propio como se evidencia en el desfile de Louis Vuitton. La cintura vasca o basque waist era un must para entonces, y poco a poco se reconsidera, como lo ha hecho la firma Rodarte.

Catwalk de los 80: Yves Saint Laurent, Givenchy y Pierre Cardin

No sólo la moda vuelve la mirada a los ochenta como inspiración. También la cultura pop revisa los códigos de la década con el relanzamiento de la serie Dynasty, el estreno de Pose y de American Horror Story:1984. En todas se recrean los excesos estéticos en lo que parece ser una analogía al inflado drama de cada historia, y como pocas veces el buen gusto imperante permite estas licencias, que ya permea el próximo verano a partir de las colecciones resort 2020, lo mejor es aprovechar el momento para sumarse a esta narrativa grandilocuente que profesa que más es más.