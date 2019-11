Ya sabemos el impacto que han tenido los noventa en temporadas recientes y el espacio consentido que tiene la nostalgia en los armarios de muchas celebs como Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emilia Clarke, por nombrar solo algunas. De hecho, la actriz de Game of Thrones desplegó varios looks durante la promoción de la película Last Christmas que co-protagoniza con Hendi Golding, que nos devuelven inmediatamente a la década de las boy bands. Uno de ellos, un vestido de tirantes ultrafinos y destellos de lentejuelas, dos elementos que vuelven a ser tendencia.

El diseño de Valentino tiene ajuste en la cintura y escote favorecedores

El vestido morado, de la colección Primavera 2020 de Valentino, tiene un ajuste estratégico en la cintura que moldea la figura y un escote en V favorecedor que lo convierten en una opción apta para todas las siluetas. Por otro lado, la caída de la falda le otorga un movimiento hipnótico que resalta aún más al estar plagado de brillo. Y esto último será difícil negarlo: su dramatismo amerita llevarlo con mucha seguridad y, por supuesto, con calzado minimalista, cantidad limitada de accesorios y maquillaje al mínimo. ¿Lista para unirte a la tendencia? Echa un vistazo a las tres opciones a continuación:

Este maxi dress de Shein tiene –inesperadosz– y cómodos bolsillos

Especialmente práctico

Este maxi dress suma dos bolsillos a la altura de la cadera que lo distinguen de la mayoría de los diseños de este tipo. Tiene un escote en V abierto y profundo como el que luce Emilia y unas lentejuelas de tonalidad plata, una de apuestas más firmes de las pasarelas de otoño-invierno. Shein ($33).

El vestido de Rachel Zoe es un poco más ceñido que el de la actriz

Un toque sensual

El vestido Sistine de Rachel Zoe también es eclipsante aunque, a diferencia del de la actriz, tiene un largo midi y es mucho más ceñido. Tiene una ranura en la parte posterior de la falda que alcanza la mitad del muslo y los tirantes spaghetti se entrecruzan en la espalda. Revolve ($445).

El modelo de Topshop resaltará aún más por el tamaño de las paillettes

Llamativas paillettes

Este revival está muy ligado a los eventos nocturnos, cócteles y fiesta de fin de año, pero puedes extender su uso a eventos que tengan lugar desde el atardecer. Este modelo color verde botella también tiene un largo mediano pero las paillettes son más vistosas. La falda posee una abertura lateral. Topshop ($68).

¿Ya estás lista para sumar su toque de brillo a tus próximos compromisos?

