Eva Longoria nos da una lección de cómo llevar el blazer en otoño

Eva Longoria no es una novata cuando se trata de usar trajes de sastrería; de modo que cuando la vemos llevando otra versión del conjunto de chaqueta y pantalón, afilamos los lápices para tomar nota y aprender una nueva manera de sacarle el máximo provecho a este clásico de la moda que se pone al servicio de la siluetas petite, como la de la actriz, para ayudarlas a llegar cada vez más alto.

La ocasión fue la Global Gift Gala de Londres, para la que la productora puso de lado los vestidos largos y prefirió un women suit negro de Balmain, de pantalón holgado y blazer de doble botonadura y shawl collar que con su brillo metalizado le dio la nota formal y festiva que ameritaba la ocasión, mientras su silueta oversize de escote pronunciadísimo y gran caída le daban una sensación high fashion difícil de ignorar.

Eva Longoria llevó un traje Balmain negro metalizado con blazer oversize

Por supuesto que esta no es la primera vez que vemos a Longoria con un ensamble monocromático de piezas separadas. Bien sabemos que es uno de sus trucos estilísticos favoritos para sumarle centímetros a su estatura. ¡Siempre funciona! Y para ayudarte a emular el estilo de la actriz, aquí te dejas tres sugerencias que en mayor o menor grado sigues los mismos parámetros de este outfit.

Para brindarle un carácter glamoroso y festivo a un traje que tradicionalmente se reconoce por su estructurada sobriedad, busca un modelo confeccionado en un género destellante que, si no es metalizado como el diseño de Balmain, refleje las luces con materiales como las lentejuelas. Así lo propone Lovers + Friends con su modelo Clayton Blazer (disponible en Revolve por $228) y el Koda Pant ($168) a juego.

Traje de dos piezas con lentejuelas negras

Si el destello de las paillettes te parece muy notorio, pero todavía quieres sumarle al tu outfit algo de brillo, la suntuosidad discreta del terciopelo es una buena opción para ti.

Fíjate en la propuesta de Zara, cuyo traje promete inscribirte en la fashion trend de los oversize suits de una manera sofisticada y muy apropiada para las temporadas más frías del año. Lo puedes conseguir por $129 la chaqueta y $49.90 el pantalón de corte recto.

Si llevar tanto brillo en todo el cuerpo no es lo tuyo, siempre puedes optar por un traje negro mate. Massimo Dutti tiene uno de silueta boxy que sin lugar a dudas puede conformar tu fondo de armario; disponible por $205 la chaqueta y $120 el pantalón.

Traje de dos piezas de terciopelo negro

Pero si realmente quieres llevarlo al siguiente nivel, y al mismo tiempo alejarlo de la estética de oficina, no dejes de aderezarlo con accesorios de gran carácter, preferiblemente un gran broche en la solapa, un statement necklace o un cocktail ring. Eso sí, nunca los uses todos juntos si no quieres pasar de elegante a innecesariamente presumida.

Traje negro con blazer de doble botonadura

Ya lo ves, un traje negro puede sonar como una idea muy simple, pero al escogerlo de un material que refleje una gran intención o estilizarlo con accesorios de gran impacto, la apuesta se redobla hasta convertirlo en un outfit digno de una gala.