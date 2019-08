El detalle de aires retro que une a Kate Middleton y Meghan Markle

Aunque no se trataba de un evento 'oficial', se trata de una cita que ya es tradición en la familia real británica: el torneo de Wimbledon, el más prestigioso de la temporada. Como era de esperarse, tanto Meghan Markle como Kate Middleton asistieron a los matches más importantes en el All England Club. Si bien ambas dictaron lecciones de estilo con sus atuendos, no pudimos dejar de notar la gran similitud entre los accesorios que eligieron; en especial los sunglasses.

Como elementos claves para definir cualquier look veraniego –y también para sumar un halo de misterio– los lentes de sol de las duquesas eran casi idénticos y claros ejemplos de las fashion trends actuales. Los modelos no solo resaltaban a la perfección cada una de sus facciones, color de cabello y piel, sino que se convirtieron en un inesperado punto en común entre Kate y Meghan.

Kate Middleton prefiere los clásicos Ray-Ban

Iconic desde todos los ángulos

Para la ocasión, la esposa del príncipe William se decantó por un vestido midi en clave forest-green, con botonadura frontal y mangas cortas de la casa italiana Dolce & Gabbana, a juego con bolso y nude pumps. Siempre elegante y clásica, la duquesa de Cambridge lo combinó con unos icónicos sunglasses de Ray-Ban, con cristales polarizados en un medio tono marrón-ambarino que resalta la montura vintage de carey.

Meghan Markle es fiel a la marca Le Specs

Glamorosa, femenina y moderna

Fiel a su estilo, Meghan Markle optó por una falda plisada de talle alto y estampado abstracto de Hugo Boss, camisa blanca de Givenchy –una de sus firmas de cabecera– y unos fabulosos cat-eye sunglasses de la marca francesa Le Specs. Su forma ligeramente redondeada evoca los frames de los años 50; pero los cristales oscuros y el típico rivet alargado les confieren el dejo moderno que la nueva mamá nunca desestima en sus looks.

Las duquesas eligieron lentes de sol con aires retro

Sunglasses casi iguales

Aunque son muy parecidos, los lentes de sol de las duquesas de Cambridge y de Sussex no son los mismos. Los Wayfarer II 55mm de Ray-Ban que llevó Kate (cuyo precio retail es de $152) se diferencian en pequeños detalles de los Bandwagon Matte Tort-Smoke Mono Polarised Sunglasses de Le Specs de Meghan (todavía disponibles online por $69). Y esto, curiosamente, podría verse como un reflejo sutil a la competencia permanente de la que muchos hablan.

Unidas por su amor a los accesorios, sin dejar a un lado su propio style, Meghan Markle y Kate Middleton disfrutaron de la mutua compañía, tanto que se les vio sonreír y comentar entre ellas en cada pausa del partido. Sin duda, ambas comparten el gusto por la moda y sus tendencias.