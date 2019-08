Este es el estampado ideal del verano, según Sofía Vergara

No, no nos referimos al floral print, que si bien es uno de los favoritos esta temporada, no es el único que está encabezando la lista. Celebridades como Selena Gomez, Kaia Gerber y por supuesto, Sofía Vergara, saben perfectamente de cuál se trata: nada más y nada menos que el print de cerezas.

Este estampado se caracteriza por ser dulce, divertido y naive, tres aspectos que seguro querrás imprimir en tus outfits como lo hizo la actriz colombiana. Desde sus cuentas personales en redes sociales, Sofía presumió de un vestido negro repleto de esta tentadora fruta.

El cherry print dress fue una de las mejores elecciones de la actriz para pasar sus vacaciones

Una elección llena de summer vibes con la que no solo podrás sentirte cómoda, sino también súper trendy. ¡Atrévete a probarla!

Wild cherry

The Teale está inspirado en los vestidos de 1996 pero con algunos detalles más actuales y sensuales, como las aberturas a los costados de la falda y el profundo –pero no tanto– escote en V. Réalisation ($210).

The Teale le agrega a los vestidos clásicos sensualidad y modernismo

Romantic cherry

De falda mucho más corta y estilo bohemio es el Meet The Fam Navy Blue Cherry Print Off-The-Shoulder Dress de Lucy Love, cuyas mangas con ruflle caen muy por debajo de los hombros para crear un diseño más original.

El Meet The Fam Navy Blue Cherry Print Off-The-Shoulder Dress podría ser tu acompañante perfecto para una summer date

Cool cherry

El Cherry Print Cowl Neck Strappy Back Slip Dress, a diferencia del modelo que utilizó la colombiana, cuenta con tirantes que se cruzan en la espalda, aunque aún así, mantiene la esencia del primero. Boohoo ($28).

El Cherry Print Cowl Neck Strappy Back Slip Dress es sencillo y fresco, ¡Te hará deslumbrar aún en los días calurosos!

¿Preparada para llenar el verano de dulzura con el print más cool de la temporada?

