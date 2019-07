La nueva faceta 'fashion' de Taylor Swift

Atrás quedó la Taylor Swift que una vez le dijo al mundo Look What You Make Me Do mostrando una apariencia sexy y rebelde. En su nueva faceta, la cantante convirtió a las 'serpientes' de Reputation en 'mariposas' –como se vio en el videoclip de su nuevo tema, ME!– al renovar su imagen por otra mucho más colorida y naive. Así lo demuestra en el material de su próximo disco Lover, con el cual la cantante promete recordarles a sus fans por qué la aman.

Y ahora que Taylor dejó claro que su vida está llena de colores, lo cierto es que hay uno de ellos que parece ser su favorito: el rosa. Durante el pasado Pride Month, la celeb actuó como invitada especial en el Bar Stonewall Inn de Nueva York, donde se dejó ver con un outfit en clave rosa claro.

El vestuario estuvo compuesto por camisa de seda ($405.00) y blazer long slim ($2,990.00), ambos de Saint Laurent; sequin shorts de IRO ($286.00) y las Pammy Sandals de Kat Maconie ($360.00).

Lo que más destacó de este look fue la combinación de texturas como la seda y las lentejuelas –dos de las tendencias anunciadas para este año– y sus llamativas sandalias. ¿Te atreverías con este combinación? Entonces no te pierdas esta propuesta inspirada en su outfit.

-El Floral Print Clip Dot Top cuenta con detalles ruffle en el cuello, lazada al frente y estampado floral. Forever 21 ($19.99).

-Women's Classic Casual Work Solid Color Knit Blazer Mauve de Made by Olivia, que al igual que el de Taylor, tiene cuello italiano y botón frontal. Walmart ($18.99).

-Rose Gold Sequin Shorts. Una pieza llamativa con la que no pasarás desapercibida y servirá para darle vida a tus outfits. Pretty Little Thing ($40).

-Manteniendo la esencia de sus high heels, los Suede Platform Ankle Strap Sandals de Charlotte Olympia cuentan con plataforma, pointed toe y ankle straps. The Real Real ($122.50).

En palabras de la cantante: 'You need to calm down' y, ahora que sabes cómo, dejarte contagiar por la moda del rosa.