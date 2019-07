Selena Gomez se suma a la pijamada más ‘trendy’

Hace un par de años vimos cómo el pijama despertaba como outfit admitido más allá de los confines del dormitorio y, a juzgar por las recientes elecciones de street style de nuestras trendsetters favoritas, se trata de una tendencia que no descansará en un buen tiempo.

Así lo demostró Selena Gomez que -luego de la premiere de su más reciente película, The Dead Don't Die- asistió a una fiesta post-estreno con un pijama de terciopelo negro y pantalón corto que en vez de indicarnos que estaba lista para ir a la cama, nos decía que estaba lista para la fiesta.

Este outfit reclama una estética que lo salve de lucir desaliñado. Por eso vemos a la actriz y cantante con un bien logrado recogido de ondas suaves, maquillaje que subraya el brillo de su piel, pendientes de brillantes, un sobrio bolso de doble asa y stilettos negros que nos deja claro que no, she did not woke up like this.

No es la primera vez que vemos a Selena luciendo un impecable pijama como fashion statement. Además de haberlas usado un par de veces en apariciones públicas, fue la elección obvia para el video del tema I Can't Get Enough que, por estar escenificado en una enorme cama blanca, le permitió lucir el más elegante set de pijamas de seda en tono blush de Olivia Von Halle.

Como buena ícono de estilo, la intérprete de Can't keep my hands to myself sabe que hay una manera correcta de llevar esta tendencia sin parecer que, efectivamente, te acabas de levantar de la cama luego de ocho horas de sueño.

Para ser considerado un atuendo digno de street style, estos conjuntos de camisa de cuello moscado y pantalón holgado están mayormente confeccionados en géneros derivados de la seda, para asegurar ese brillo sensual y esa sugestiva caída propios de esta delicada fibra, pero como lo demuestra el look de la cantante, otras telas son admisibles siempre que ofrezcan una sensación suntuosa; el terciopelo cumple con estas características.

El ribeteado en contrastante blanco que realza el cuello, el cruce de botonadura doble y los ruedos del pantalón y las mangas no sólo subraya el característico estilo de la ropa para dormir, sino que ofrece un look con detalles que lo hacen más delicado y elegante.

Pero Selena Gomez no es la única que se ha sumado a esta cómoda fashion trend. Hemos visto a otras celebs unirse a la pijamada desde el primer momento en que surgió como alternativa, y cada una lo ha llevado con un toque personal que nos ofrece ideas para adaptarlas a nuestro propio estilo.

OIivia Munn optó por la versión más clásica de piernas y mangas largas, pero para alejarse del efecto boxy decidió usar la camisa abierta como una segunda capa que revela un estructurado brassiere que inmediatamente la inscribe también en el estilo lencero. Cardi B llevó este estilo un paso más allá, no sólo al usar pantalones cortos sino también un sujetador mucho más revelador, mientras que Rita Ora hizo lo propio al complementar su look con toda clase de accesorios que casi nos hizo olvidar de que andaba en pijama.

Dicen que estos tiempos de cambios rápidos, el fomo (fear of missing out) hace que la gente pierda horas de sueño y parece que de esta manera la moda nos ahorra el tiempo de cambiarnos de ropa para hacer la siesta en cualquier sitio que nos abrace Morfeo.

No te quedes dormida con esta tendencia. Únete a la pijamada y sal a la calle con tu mejor ropa de cama.