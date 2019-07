Amarillo y negro: combina tu 'outfit' como Demi Lovato ¡por menos de $90!

Si hay algo que no podemos negar es la asombrosa transformación que ha tenido Demi Lovato con el paso de los años. Tras enfrentar los problemas de body acceptance que la aquejaron por mucho tiempo, la cantante renació de las cenizas y decidió enseñarle al público su faceta más atrevida.

Así lo ha demostrado en sus publicaciones de redes sociales, donde no teme mostrarse ya sea con un sexy bikini en clave animal print o vistiendo uno de los estampados más trendy de la temporada… ¡Y a nosotros nos encanta!

En una de sus últimas selfies, la cantante presumió un outfit que ensambló sabiamente con un crop top, mini falda high waist, sandalias de tacón y un flap bag de Chanel, todo fue compaginado con un blazer amarillo limón para romper con el negro de las piezas.

Tu combinación al estilo de Demi

Si también quieres apostar por este dúo dinámico y llevar un look como el de ella, dale un vistazo a esta propuesta que, además, está al alcance de tu bolsillo:

-El Yellow Button Detail Boyfriend Blazer, como su nombre la indica, cuenta con detalles de botón en la parte delantera, cuello italiano y corte oversized estilo boyfriend. Pretty Little Thing ($35).

-El Recycled Square Neck Crop Top Black también de corte square neck y confeccionado con materiales reciclados con el que apotarás tu grano de arena al movimiento eco. Pretty Little Thing ($9).



-La Short Jersey Skirt cae hasta por encima de las rodillas y posee una banda elástica que le permite ajustarse adecuadamente a la cintura. H&M ($9.99).

-Los Faux Suede Heels –similares a los de Demi– están hechos en gamuza, con tacón grueso y strap ajustable a la altura del tobillo. Forever 21 ($28).

¿Qué esperas para decir ‘Sorry not sorry’ por tu look?