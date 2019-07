A 21 años de la película, Celine Dion brilla en París con el collar de Titanic

Celine Dion ha transformado las calles de París en una pasarela. Si bien esta semana la vimos luciendo un look nupcial, ahora ha dado un giro con un outfit más casual -firmado por Vetements- conformado por un blazer oversize color gris, falda y camiseta de la colección Primavera/verano 2020 de la misma firma, en la que se podía leer "I love Paris Hilton".

Completó su estilismo con un bolso de Balenciaga de asa de cadena y stilettos negros, pero un accesorio le agregó un toque de nostalgia con el que sus seguidores viajaron 21 años en el tiempo: el colgante azulado en forma de corazón, sí ¡el mismo de la película Titanic!

VER GALERÍA El outfit de Celine está firmado por Vetements

Se trata de un look que el director creativo de Vetements, Demna Gvasalia, creó para la próxima temporada inspirada en la joya de ensueño. Y la cantante eligió la misma camiseta que vimos en el desfile de la firma y que lució uno de sus modelos el pasado 20 de junio en París.

VER GALERÍA El director creativo de Vetements, Demna Gvasalia , creó el look inspirado en la joya de ensueño

La joya original fue creada por Asprey & Garrard para la película y tiene un zafiro en forma de corazón rodeado de diamantes. La pieza está inspirada en la realeza francesa, que llevaba un auténtico diamante azul que estaba incrustado en la corona de Luis XVI. El collar fue vendido por más de un millón de dólares en una subasta benéfica.

Pero Celine no ha sido la única celeb en lucir el collar de Titanic este año. De hecho, en mayo vimos a dos grandes influencers lucir una de las joyas más icónicas de Hollywood. La italiana Chiara Ferragni y la española Georgina Rodríguez posaron en Cannes con la misma pieza en el cuello, ¿coincidencia?

VER GALERÍA Chiara Ferragni y Georgina Rodríguez coincidieron en Cannes al llevar la misma pieza en el cuello

La primera vez que vimos a la intérprete de I'm Alive luciendo la joya fue cuando acudió junto a su esposo a la 70ª edición de los Premios Oscar en 1998, el mismo año en que la obra de James Cameron se llevó con 11 galardones, incluyendo el de mejor banda sonora, algo que corrió a cargo de la voz de la artista.

VER GALERÍA Celine utilizó este mismo collar en 1998, en los Premios Oscar

La canción My heart will go on ha sido uno de los mayores éxitos de Celine. Sin duda solo ella puede llevar esta pieza con tanto estilo y significado.