La realeza también viste con marcas accesibles ¡Descubre cuáles son!

El itinerario de las royals es demandante; pero el fashion sense jamás queda excluido de la agenda oficial. Aunque no dudamos que tienen a su disposición una amplísima selección de prendas y accesorios de las casas de diseño más afamadas del mundo, también suelen decantarse –más veces de las que imaginamos– por las marcas muy accesibles, demostrando que no solo se mantienen al tanto de las tendencias, sino que el estilo personal es el factor determinante para que cada uno de sus looks low cost sea un éxito rotundo.

No importa si se trata de un vestido, un impecable traje sastre o un atuendo pre-mamá, si alguna de las reinas, princesas o duquesas lo lleva se produce el conocido “efecto real”. Y la consecuencia, salvo muy raras excepciones, es que dichas prendas se agotan en cuestión de horas tanto en las tiendas como online. ¿Quieres saber cuáles son esas firmas que ellas y tú tienen en su armario?

Reina Letizia: embajadora del Made in Spain

Antes de convertirse en soberana de España, la reina Letizia ya era una de las más fieles seguidoras de la moda de ese país. Por eso, no duda en apostar por piezas como un jumpsuit azul marino de Mango o un traje rojo de Zara en su reciente visita a Argentina. Además de Massimo Dutti y Uterqüe –otras firmas del grupo Inditex–, la monarca también deja lugar a la marca Asos, en especial a los vestidos de colecciones cápsula, como este con motivos orientales que ya ha lucido en un par de ocasiones.

British royal muy glamorosa

Kate Middleton es otra de las mujeres pertenecientes a las familias reales europeas que deslumbra con sus looks de invitada o los más casuales para acudir, por ejemplo, a los torneos de polo –algo típico entre sus actividades de fin de semana en Reino Unido–. ¿Cómo logra verse siempre perfecta? Pues mezclando diseños exclusivos con otros igualmente femeninos y trendy de Zara o Topshop. Si bien no descarta los blazers y blusas, la duquesa de Cambridge prefiere los vestidos de silueta fluida en colores pasteles o con bordados.

Máxima, una reina moderna

La predilección por los colores y estampados es el sello de estilo de la reina Máxima de Holanda. Solo fíjate en este bright yellow suit de Zara que usó para asistir a una conferencia de la fundación Make a Wish. Éste ya fue catalogado entre los infaltables de las fashionistas, gracias a su boxy blazer y flare pants. La miembro de la Casa de Orange-Nassau tampoco le rehúye al animal print, y el mejor ejemplo es este midi dress de Natan, otra de las marcas accesibles que forman parte de su guardarropa.

Sofisticada en versión low cost

Una de los nuevos íconos de la moda internacional es, sin lugar a dudas, Meghan Markle. La esposa del príncipe Harry es conocida por alternar –en un mismo atuendo– prendas clásicas y otras más modernas, casi siempre en tonos sólidos. Por ejemplo, los neutros fueron sus aliados durante su embarazo, eligiendo modelos de H&M en crema o de Asos en negro. De igual forma, la duquesa de Sussex ha hecho gala de su experticia fashion con piezas de & Other Stories y de Marks & Spencer, sobre todo las blusas y los abrigos midi.

Las marcas accesibles continúan ganando terreno cada temporada, y esto se debe a sus propuestas en tendencia, confeccionadas con textiles de semi-lujo a precios muy razonables. Por esta razón, no son solo tus favoritas, también las royals caen rendidas a su influjo.