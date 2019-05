Colorido. Muy colorido. Así pinta este verano porque los neón estarán entre los protagonistas. Lo mejor de todo es que los podrás llevar en trajes de baño y tu bronceado resaltará mucho más gracias a la intensidad del contraste. Esa potencia y vitalidad nos regresa inmediatamente a los años ochenta, una época que estuvo impregnada por ellos y que ahora vemos de nuevo por todas partes.

Muchas celebridades e influencers han apostado por ellos en los últimos meses. De hecho, invadieron el guardarropa en las temporadas de otoño-invierno y continúan su recorrido con muchas seguidoras. ¿No sabes cómo escoger la prenda líder de los días de sol? Pues Elizabeth Gutiérrez te da las tres claves para lucir lo más trendy: monocromática, de una pieza y en la gama de los amarillos. Y sí, ya sabemos cuál será su favorita en estos meses.

De escote redondo

No podrás apartar la vista de este color tan vibrante y, como ya te adelantamos, los colores lisos estarán más presentes que nunca. Mira el bañador Scoop (New Look, $19.99) con escote redondeado y tirantes gruesos. Tiene la espalda completamente descubierta, lo que te resultará ideal si quieres un bronceado homogéneo.

De escote en V

Sin duda, serán uno de los más deseados en esta temporada. Este traje de baño en amarillo neón (Asos, $23), de cuello en forma de V, tiras ajustables y escote en la espalda bastante bajo tiene un corte de alto y está elaborado en fibras de nylon recicladas.

De escote profundo

El bañador Plunge Ruched de Nicholas (Revolve, $248) tiene un escote mucho más profundo. A este atributo le hace juego una parte posterior, también baja. Tiene un cinturón ajustable desmontable con cierre de hebilla que lo dota de elegancia y glamour.

En los días más calurosos estos diseños vistosos e hiperfemeninos serán la forma más divertida de disfrutar de tus merecidas vacaciones. ¡No esperes más para incluir uno de estos en tu maleta!