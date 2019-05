Thalía es conocida por ser toda una shoe-addict. En más de una ocasión nos ha sorprendido con su fabuloso armario lleno de todo tipo de tacones, botas, flats y sandalias. Pero, en definitiva, su más reciente adquisición ha dejado boquiabiertos a sus fans, e incluso ha divido opiniones. La cantante compartió unas imágenes utilizando un par de botas ¡a la cintura! A simple vista, podría parecer que la cantante lleva puesto un estrafalario pantalón, pero nada de eso, se tratan de un par de botas de lo más originales.

Thalía acompañó las imágenes en las que presume de su nuevo calzado con la siguiente descripción: “These boots are made for walking (Estas botas se hicieron para caminar)”.

¿Quieres imitar el look de Thalía? Sencillo, las waist-high boots de color rosa son de la marca ZCRAVE, y en su sitio web aparecen con un descuento, de $407 dólares a tan solo $277. Hasta el momento, todavía hay varios pares disponibles y si lo tuyo no es el girly look, puedes encontrarlas en morado y anaranjado.

El outfit de la intérprete de No Me Acuerdo ha causado un gran revuelo entre sus fieles seguidores, pues mientras a unos les encantó su original calzado y que lucía como una auténtica diva de la música, mientras que otros más aseguraron que era exceso.

Incluso, Thalia sorprendió a otros fanáticos de los zapatos, como su gran amiga Lili Estefan, quien al igual que ella adora comprar zapatos. La presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) quedó tan impresionada por las botas de 'Thali' que no se resistió a comentar el singular par y escribió debajo de la foto: “Pero ¿cómo?”, y agregó a su mensaje unos emojis de asombro.

Un clóset que nos deja sin aliento

En más de una ocasión, Thalía ha compartido con sus fans su limpieza de clóset, dejando impresionados a todos. Además de deshacerse de cosas que ya no usa, la mexicana sacó de su armario decenas y decenas de pares de zapatos. Sus fans se quedaron boquiabiertos, pues no daban crédito a la cantidad de calzado que tenía, así como de todo lo que iba a desechar.