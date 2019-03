Aunque tiene la reputación de ser la que usas cuando no quieres poner ningún esfuerzo en tu atuendo, lo cierto es que la moda sobredimensionada hace tiempo que forma parte del mainstream. Y no hay más pruebas que revisar la tendencia en el street style y los gustos de Hailey Baldwin, porque no cabe duda de que la modelo ama lo XXL, sobre todo cuando se trata de sweaters, blazers, camisas y coats.

La esposa de Justin Bieber apuesta asiduamente por prendas extremadamente holgadas que juntas pueden resultar poco favorecedoras. Sin embargo, en varias ocasiones ha demostrado que para que luzca bien es imprescindible el juego de proporciones, resultado de la combinación con prendas más estructuradas, ceñidas o más cortas, como vestidos o shorts que muestren sus piernas.

Hailey demuestra que no solo los coats en cualquiera de sus vertientes y extragrandes son perfectos para el layering. Sweatshirt con mangas larguísimas ganan estilo cuando se les superpone una blazer de hombreras escultóricas teñida del mismo color. Si te inspiras en su estilo, ten en cuenta que los detalles que agreguen volumen como apliques o materiales gruesos pueden hacer que luzcas más ancha de lo que realmente eres. Por ello, opta por piezas lisas o con escotes en v.

Aunque la idea sea la de conformar looks de grandes dimensiones, trata siempre de escoger aquellas solo dos tallas más que la tuya —tres o cuatro si eres alta—. Ahora bien, resalta tus atributos así como lo hace Hailey. Llevar debajo un top ajustado, pantalones high waist de bajo angosto, botines de tacón, mangas recogidas hasta los codos y blusas o camisas por dentro, incluso si solo lo haces en la parte frontal, equilibrarán tu figura y crearán un efecto adelgazante. Todo en su justa medida.