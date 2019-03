Meghan Markle y su estiloso look de falda corta en el Día Internacional de la Mujer

En pocas semanas, Meghan Markle recibirá a la cigüeña, y mientras lo hace, continúa cumpliendo con los compromisos oficiales de su agenda y, por supuesto, en cada uno se luce con su look. Este viernes, la Duquesa de Sussex lució su pancita -¡y sus piernas!- con un mini vestido mientras se unió a otras mujeres en un panel del Día Internacional de la Mujer organizado por The Queen’s Commonwealth Trust en King’s College London.

Meghan llevaba un mini vestido inspirado en los años 60s con estampado Azurra en blanco y negro en el diseño de Reiss, con cuello alto y detalles plisados en los puños. El vestido, de estampado gráfico se puede adquirir en la página de la marca por 345 dólares. La futura mamá, que dará a luz a su primer bebé junto al Príncipe Harry en abril próximo, lució su cabello recogido, con aretes sencillos de diamantes y, a pesar del clima frío de Londres -y de la tradición de los looks reales-, salió sin pantimedias en su look que dejó ver sus largas piernas.

VIEW GALLERY

Meghan subió al escenario del evento frente a estudiantes y prometedoras líderes, entre ellas Annie Lennox OBE, la supermodelo y humanitaria Adwoa Aboah, y la ex primera ministra de Australia, Julia Gillard. La presentadora del panel, la editora principal de The Economist, Anne McElvoy, describió a la duquesa como "una miembro de realeza que no teme abrazar el feminismo".

Notas relacionadas:

- ¿Niño o niña? La mesa de postres del baby shower de Meghan Markle podría tener pistas

- El príncipe Harry hizo reír a todos con su divertida broma sobre el embarazo de Meghan Markle

VIEW GALLERY

La Queen’s Commonwealth Trust, de la cual es líder la Reina Isabel II, apoya a jóvenes líderes de todo el mundo y está presidido por el Príncipe Harry, lo que llevó a Meghan a unirse como su nueva Vicepresidente. Este viernes, además, marca la primera participación de la Duquesa en este evento. Aunque Meghan se encuentra en las últimas semanas de su embarazo, no ha reducido su agenda de compromisos reales. A principios de semana apareció junto a su esposo, el Príncipe Harry, en el Wembley Stadium para aun evento de WE Day UK, que ayuda a los jóvenes a involucrarse en un cambio social positivo.