Aunque Pantone ya adelantó que es el living coral, un tono coral llamativo, el que liderará la moda en 2019 —extremadamente combinable con otro de los favoritos de este año, el forest biome o verde bosque—, varias celebrities han demostrado que es un tono mucho más claro el que las tiene enamoradas desde los primeros días del año. Se trata del que puede ser catalogado como blush rose, rosa palo o rosa pétalo, cuya suavidad es tan femenina como versátil.

Y no, no es casual que varios diseños vistos desde enero en las alfombras rojas estén teñidos de este tono pero sí es una advertencia que cae como anillo al dedo en esta época en la que ya se comienzan a pensar en los looks de la próxima temporada.

Piensa en rosa

Dado que la gran pasarela del color ha sido la red carpet, parece casi obligado pensar que la fórmula se completa con un vestido, el indudable rey del armario. Lady Gaga llevó a los Critics 'Choice Awards una versión strapless de Calvin Klein bastante holgada mientras la actriz Yalitza Aparicio hizo su debut el mismo día y en el mismo lugar con uno plisado de Prada que mostraba un tren lateral y un corpiño adornado en negro. Días antes, la actriz de If Beale Street Could Talk, KiKi Layne, se presentaba en los Golden Globe Awards con un modelo estilo ballet de Dior de corpiño envuelto en tul y una falda completa.

Un tono sutil, romántico y clásico

El tono suave inmediatamente crea una imagen romántica y clásica. Da igual si tiñe un diseño de Balmain Haute Couture como el que escogió la actriz francesa Juliette Binoche para el cierre del Berlin International Film Festival, de hombros al aire y silueta de sirena; si lo hace en uno de marcada estética griega como el firmado por Zuhair Murad de Kristen Bell, ultra femenino con un escote pronunciado, o si se empeña en el romanticismo como el que Rachel Weisz llevó al almuerzo de los nominados al Oscar, de cuello alto y volantes, el mismo que cerró la colección Primavera / Verano 2019 de Marc Jacobs.

Inspiración primavera-verano

La realeza también encuentra inspiración con él y en outfits monocromáticos como lo demostró Meghan Markle cuando emparejó un vestido de Brandon Maxwell con una blazer. Aun así, una de las formas de llevarlo a una zona más sexy y atrevida es combinarlo con negro al estilo de Chiara Ferragni, incluso añadiendo medias de este color. Sin embargo, si prefieres mantener un look más angelical -y que te sirva de transición de los vientos fríos a los más cálidos- mira cómo lo hace la supermodelo Miranda Kerr, con un vestido corto y de mangas largas.

El rosa es el consentido de los tonos pasteles y una excelente opción para las próximas temporadas. ¿Apostarás tú también por él?