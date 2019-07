Taylor Swift: "Trabajo en aceptar mi cuerpo todos los días"

Sentirnos bien con nosotras mismas y aceptar nuestro cuerpo tal y como es no es tarea fácil para muchas. Y no se trata solo de tener algunas libras de más, alguna curva donde no la queremos o unas pulgadas menos de las que quisiéramos. Si bien los años y la madurez pueden ayudar en ese trabajo, el llamado body acceptance es una labor diaria que todos debemos enfrentar.

Y celebridades como Taylor Swift tampoco escapan de esta realidad. Admiradas por muchos, la cantante puede ser un patrón de belleza que muchas quieren emular. Sin embargo, al igual que muchas mujeres, la intérprete confesó que en el pasado tuvo problemas para aceptar su cuerpo. Ser la inspiración de millones de personas en todo el mundo no es garantía de un aceptación personal, así que también ha tenido que recorrer este duro camino.

“Aprendí a dejar de odiar cada onza de grasa en mi cuerpo. Trabajé duro para volver a enseñarle a mi cerebro que un poco más de peso significa curvas, cabello más brillante y más energía”, comentó la cantante a la revista Elle en una entrevista sobre lo que ha aprendido antes de cumplir 30 años. “Creo que muchos de nosotros nos presionamos hasta los límites con las dietas, pero llevarlas demasiado lejos puede ser realmente peligroso. No hay una solución rápida. Trabajo en aceptar mi cuerpo todos los días”, agregó Swift.

Es verdad, no hay atajos ni fórmulas mágicas o únicas para querenos tal cual somos. Y si todos podemos ser blanco de críticas o juicios en nuestro radio de acción, en el caso de esta celeb, su círculo es todo el planeta.

Taylor ha tratado de restar importancia a los malos comentarios que puedan decirse de ella en las redes sociales, y si bien no contó detalladamente cómo se acepta día a día, es conocido que se dedica afanosamente a sus entrenamientos. Su estrategia es practicar disciplinas que la diviertan, así es más difícil encontrar excusas para no hacerlo –en su caso baile y senderismo ocupan los primeros lugares–.

Taylor prefiere dejar de lado el concepto de las dietas, y hablar de hábitos alimenticios saludables, lo cual por cierto va más con la corriente de ‘positive body’ que toma fuerza a nivel mundial y que justamente trata sobre impulsar la percepción positiva que todos los seres humanos debemos tener sobre nuestra figura, aunque esta no responda a un modelo de fitness.

La idea es dar los pasos necesarios para mantener nuestro cuerpo sano. Esa debe ser nuestra motivación al momento de ejercitarnos, nutrirnos y tomar vitaminas –como hace Taylor–. La sensación de placer y bienestar que genera la actividad física nos mantendrán centrados en nuestros objetivos. El conseguir una silueta hermosa y tonificada es un plus que agradecer.

Siempre existirán factores como la edad, los patrones estéticos o la opinión de otras personas que pueden afectar la manera en la que nos visualizarnos y apreciarnos, por ello es necesario el cuidar día a día esa relación con nosotros mismos, velar por nuestra autoestima y mantener una actitud positiva.