Alex Rodriguez, orgulloso de ver a su hija y Jennifer Lopez juntas en el estudio

Desde que las hijas de Alex Rodriguez se enteraron que su papá salía con Jennifer Lopez la emoción fue inmensa. Además de la relación personal tan cercana que han creado con el tiempo, las niñas tienen una profunda admiración por la cantante, pues como muchas pequeñas quedan impresionadas con sus bailes y su voz. Natasha y Ella, fruto del pasado matrimonio del ex beisbolista, no sólo encontraron en JLo a una gran amiga, sino también a la mejor coach para que sigan sus sueños en la música.

Natahsa, la mayor de las niñas Rodriguez, parece muy entusiasmada con la idea de seguir los pasos de Jennifer Lopez. La chica dio una muestra de su talento a través de un video publicado por su papá, en el que aparece en un estudio de grabación cantando una parte del tema Can't Help Falling In Love, de Elvis Presley.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez forman una bella familia en compañía de los hijos de cada uno

Junto a ella, supervisándola y poniendo atención a cada detalle de su entonación, estaba Jennifer Lopez. La cantante parecía muy concentrada en cada una de las notas de la niña, mientras el orgulloso papá mostraba al mundo cómo dos de sus chicas favoritas conviven en una de sus pasiones más grandes: la música. "Tashi y Jen trabajando en su arte en el estudio", escribió feliz mientras su hija cantaba.

Jennifer también se puso detrás del micrófono, lo que emocionó a sus fans pues podría ser la pista de un sencillo en el que trabaja con Tashi o, en el mejor de los casos, la creación de un nuevo disco de estudio.

Jennifer Lopez podría estar grabando un nuevo disco de estudio

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, papás siempre al pendiente

Cuando se trata de su familia, la cantante no limita su tiempo. A pesar de ser una de las artistas más reconocidas a nivel mundial y que siempre se encuentre trabajando en alguna otra de sus pasiones, Jennifer Lopez está presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos.

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Marc Anthony y su nueva novia se dieron cita en un evento escolar de los niños

Además de ser un día en familia, la cantante convivió con su ex y su prometido en un ambiente cordial, como lo han hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de la nueva novia del salsero, una guapa chica que llegó tomada de la mano de Marc.