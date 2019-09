Zuria Vega presume su increíble figura en bikini a tres meses del nacimiento de su hijo

Han pasado poco más de tres meses desde que Zuria Vega y Alberto Guerra dieron a conocer que se habían convertido de un hermoso bebé, al que decidieron llamar Luka. Desde aquel momento, la pareja se ha dedicado a compartir los momentos más importantes de su vida familiar y en el caso de la actriz, también ha querido compartir con sus fans algunos secretos y estrategias para recuperar su figura tras el parto. Y por si a alguien le quedaba duda sobre la eficacia de sus consejos, la bella Zuria ha demostrado que se encuentra en su mejor momento al presumir su envidiable figura en un revelador bikini.

El pequeño Luka nació el pasado 21 de mayo

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía en la que se deja ver disfrutando de un relajante momento en la playa, durante una escapada familiar, en la que el pequeño Luka pudo conocer el mar. En la imagen, Vega luce espectacular en un traje de baño de dos piezas floreado que deja al descubierto su marcado abdomen. Junto a la postal, la artista escribió: “En el mar la vida es más sabrosa... en el mar te quiero mucho más... con el sol la luna y las estrellas... (canto mientras escribo). En el mar todo es felicidad”.

Con está fotografía Zuria impactó a sus fans

El marido de Zuria cayó rendido ante los encantos de su amada y de forma muy juguetona, haciendo referencia al pie de foto con el que la actriz tituló su foto, comentó la publicación. “Sabrosa tú”, ganándose la simpatía de los seguidores de la hija del actor Gonzalo Vega, quienes debajo los felicitaron por la linda relación que mantienen.

Otros amigos famosos de la actriz también comentaron la postal con puros halagos para la guapa mamá de dos pequeños. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que escribió Daniel Arenas, ‘pareja’ de Zuria en la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia, quien no pudo ocultar su asombro. “O sea eso son cuatro meses de haber parido. Creo que puedo darme un año seguido de al gym y no me marco así”, comentó.

Luka pudo conocer el mar en esta escapada familiar

En publicaciones anteriores, la también hermana de Marimar Vega ha revelado parte de sus secretos para mantenerse siempre en forma y bella, incluso en la etapa post parto. De acuerdo a sus propias declaraciones, la lactancia ha sido su gran aliada al momento de mantenerse delgada. De hecho, ha confesado que aunque sí es cuidadosa con lo que come, tampoco sigue dietas estrictas. Eso sí, el ejercicio ha sido parte importante de su recuperación, aunque también se lo ha tomado con calma.