Georgina Rodríguez y el tierno momento en el que sus hijos se llenan de besos

Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son los papás más afortunados. Y es que no hay nada que compita con la ternura que nos generan sus tres pequeños hijos: Eva, Mateo y Alana. Los menores se han encargado de acaparar la atención de todo el mundo con sus espontáneas ocurrencias y con sus muestras de amor entre ellos. Justo como el momento que Georgina capturó recientemente y que compartió con todos sus seguidores.

Los hijos de Cristiano y Georgina son los niños más tiernos

A través de sus redes sociales, la modelo argentina publicó un video en el que Alana, Mateo y Eva son los protagonistas. En el clip, se puede observar que el pequeño ayuda a su hermanita menor a ponerse el suéter e intenta abotonarlo. “Qué caballero tan lindo tengo en casa. Mi amor”, dice Georgina al ver a su pequeño ayudar a su hermana.

Mateo, Alana y Eva son los hermanos más tiernos Video: @georginagio

Al ver la tierna acción de sus pequeños, Rodríguez le dice a su bebé: “Alana dale un besito a tu hermano, que te está ayudando”. La pequeña de inmediato llena de besos a Mateo, quien reacciona con una tierna sonrisa y le pide otro. Alana no duda en dar más besitos a su hermanito, quien a carcajadas le pide más.

Alana, quien tiene mucho amor para dar y demostrar, no duda en continuar con los dulces cariños para Mateo. A lo lejos, se observa que Eva mira atenta las acciones de sus hermanos y no duda en unírseles y también llena de besos a su mellizo, entre risas de los tres pequeños y de su madre, quien graba enternecida el lindo momento.

Alana suele ser una niña muy cariñosa

No es la primera vez que Alana demuestra ser una niña muy cariñosa. Hace unos meses, Georgina compartió un video en el que es posible observar cómo Cristiano carga en brazos a la pequeña, quien luce muy feliz por estar en compañía de su papá. Tana es su emoción, que no duda en comerse a besos a su progenitor, quien enternecido no duda en responder a los cariños de su pequeña, quien no cesa de llenarlo de amor.