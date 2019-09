Jesse & Joy comparten los micrófonos y los mejores consejos para educar a sus hijos

Para Jesse & Joy los últimos meses han sido de arduo trabajo y de emociones fuertes. Los hermanos no han parado de trabajar este 2019 y han estado en Costa Rica, Ecuador, México y próximamente en como lugares Perú, Chile y Puerto Rico. Antes de continuar con su gira, el dúo mexicano hizo una parada en el festival Los Dells –el mayor festival de música latina en los Estados Unidos– y en colaboración con McDonald's, tuvieron una exitosa participación en el evento, el cual se llevó a cabo en Mauston, Wisconsin. En entrevista con HOLA! USA, los músicos conversaron sobre su presentación en el festival, así como de otras cuestiones más personales que los tienen ‘en las nubes’.

Jesse & Joy convivieron en Los Dells con sus fans, ¡la pasaron súper bien!

El pasado 28 de mayo, Joy dio a conocer en sus redes sociales que ella y su pareja se habían convertido en madres de una hermosa bebé llamada Noah. Para Joy, quien experimenta por primera vez la maternidad, y para su hermano, el cual está fascinado con su sobrina, lo que va de este 2019 sí que ha sido muy especial… y eso que aún no termina.

HOLA! USA: ¿En qué consiste su colaboración con McDonald's?

Joy: Habíamos trabajado con McDonald's en 2016 y nada, la verdad que nos gusta liarnos con marcas que se preocupan por la gente y se preocupan de seguir creciendo y adaptándose a su nuevo entorno. Sobre todo, que nos den la facilidad de ponernos en contacto con nuestros fans es algo increíble y eso es lo que hicimos el fin de semana con McDonald's.

Jesse: Además de eso nos gusta que nos den la oportunidad de acercarnos con nuestros fans y nos ponen uno a uno como un par de colegas más. La cultura latina a nivel mundial está impactando mucho y estamos felices por eso.

HU: ¿Cuál es su percepción sobre la evolución de la música latina?

Joy: Para Jesse y para mí, hablar de la música latina nos hace pensar desde Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira y muchos otros que brillaron antes de la explosión de lo digital. Ahora, la música hispana puede llegar a más lugares del mundo. Antes, para que un artista hispano lograra hacer al famoso crossover pasaban años y años de trayectoria y eran casos muy aislados. Hoy en día es increíble ver cómo el mundo anglo quiere ser un crossover al mercado latino o buscando un artista de habla hispana para hacer una colaboración.

Jesse: Es algo súper especial ver los listados a nivel mundial con los primeros lugares con canciones en español. Hay que reconocer a los pioneros que han abierto este camino para que todos entremos y derribemos la puerta. Ya no solo entramos uno a uno, sino que estamos entrando todos. El mundo se ha encogido en ese sentido y el internet hace que una canción de la vuelta al mundo en solo unas horas.

Joy anunció que en mayo se había convertido en mamá

HU: Joy, ¿cómo lidias con la maternidad y tus compromisos laborales?

Joy: En estos 14 años la gente nos ha visto crecer. Cuando empezamos, yo tenía 18 años y Jesse 21. Hemos crecido en el ojo público de alguna manera. Por fortuna, no fueron los primeros años de la pubertad, fueron los que me quedaban (risas).

Somos una familia que ha crecido y que empezó en la casa de papá y mamá. He tenido el ejemplo de mujeres maravillosas a lo largo de mi vida para criar hijos y que no tienen el apoyo de una pareja, que salen a la calle porque tienen dos o tres trabajos y encuentran la forma de seguir dándole a sus hijos la maternidad que se merecen.

Yo, la verdad, que la tengo extremadamente fácil y estoy en una llamada con ustedes mientras tengo a la niña en mis brazos. Estoy caminando de extremo a extremo con ella en los brazos y con los audífonos puestos para poderla distraer porque quiere un poquito de su mamá porque acabo de llegar de viaje.

Joy asegura que su hija es una niña muy tranquila. Incluso, al momento de estar hablando con HOLA! USA, Noah estaba a su lado muy quietecita

HU: ¿Cómo se está portando Noah?

Joy: La verdad que es muy bien portada. Mientras estoy platicando con ustedes, le parece raro escucharme hablar en español porque casi siempre le hablo en inglés. Su otra mami le habla en español, así le tratamos de dar un poquito de los dos idiomas.

HU: ¿Ya va a cumplir tres meses, cierto?

Joy: ¡Sí! En esta semana ya cumple tres meses, ya son 13 semanas… ¡no lo puedo creer! Y es fascinante de ver cómo se está pasando el tiempo. El tiempo se pasa volando e igual me pasa cuando veo a mis sobrinas, las hijas de Jesse, hasta que nos la veo de pronto regresando de un viaje, me doy cuenta de lo grande que ya están.

HU: Jesse, ¿cuáles son los consejos de padre que le has dado a Joy?

Jesse: No hay mejor consejo que uno le pueda dar a alguien que con el ejemplo. A veces, hasta con un ejemplo negativo estamos dando una lección. Gracias a Dios he podido llevar de la mano mi carrera con mi ancla principal, que es mi familia y creo que el principal consejo es que disfrute a esa bebita porque el tiempo se pasa muy rápido, ya que en un abrir y cerrar los ojos ya tienen 15 años.

Joy creció rodeada de mujeres fuertes y trabajadoras y ellas han sido un gran ejemplo

HU: Joy, ¿ya les has compuesto una canción a Noah?

Joy: Le he escrito muchas cositas, muchas veces me encuentro cantándole canciones aleatorias porque le canto todo el día. Le he compuesto cositas que se quedarán para ella, para su otra mami y para mí. Habrá cosas que en su momento compartiremos, pero; por ahora es algo para nosotras.

HU: ¿Cómo le dices a la bebé de cariño?

Joy: Mira, tanto a la bebé como a mi gatito, que se llama Ramón, les tengo 80 distintos pseudónimos de amor; pero, hay uno muy peculiar que es el que siempre le repito, es mi ‘Lady strength’, porque siento que no nada más es fuerte físicamente, pero siento que toda ella tiene una voluntad impresionantemente fuerte.

HU: ¿En algún momento pensaste en dejar tu carrera en pausa para dedicarte de lleno al cuidado de Noah?

Joy: No creo que mi carrera y la maternidad estén peleadas. Siento que es una motivación salir a trabajar y poder desprenderte un poquito de este amor que es tan grande por mi hija. Aunque tengamos la agenda llena de compromisos, siempre tenemos la opción de manipularla a nuestro favor de alguna manera. Gracias a Dios que por ahora se puede manejar, porque ya cuando la nena entre a la escuela será otro tipo de conversación (risas).