Isabela Moner habla de la conexión especial que la une a sus seguidores

Isabela Moner es parte del talento LatiNext que está arrasando en el mundo del espectáculo. La talentosa actriz, cantante y compositora es parte de la portada de la edición de octubre de HOLA! USA junto con otras cuatro celebridades que están marcando la diferencia: Franco Noriega, Marielena Dávila, Denise Bidot y Juanpa Zurita, quienes se han hecho escuchar a través de su talento y de sus millones de seguidores en las redes sociales. “Siento que debo publicar mucho más que mis fotos durante los días que hago prensa”, dijo la actriz de Dora and the Lost City of Gold. “Las redes sociales son un medio divertido para que la gente me conozca. No trato de ser una activista de las redes, pero cuando veo algo que me apasiona, publico sobre el tema”.

“Creo que es importante estar alertas y activos cuando se trata de cosas que están sucediendo. Me educo sobre los temas que realmente me importan”, agregó. La joven de 17 años atribuye a los ‘eslabones invisibles’ al hecho de que puede conectarse fácilmente y compartir su talento con sus más de 2.3 millones de seguidores. “Ves a alguien y de repente sientes esta conexión”, dijo. “Creo que es una forma profunda de verlo en lugar de tratar de ser famosos. Es solo la cadena que nos conecta desde otras partes del mundo, y es realmente hermoso”.

Isabela aun intenta comprender el por qué sus fans han decidido seguirla. “Creo que es por mis películas. Creo las cosas en las que he decidido trabajar suelen ser diferentes entre sí, pero todas tienen un patrón consistente. Y creo que la gente simplemente se siente identificada con lo que a mí me gusta hacer”, dijo.

Y porque les ofrezco, al menos a los niños más pequeños, alguien a quien admirar y con suerte, inspirarlos. Todo lo que sé es que tengo que ser yo misma, ser auténtica".