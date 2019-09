Latin American Music Awards 2019: conoce a todos los nominados

La fiesta de la música latina está por celebrarse durante la quinta entrega de los Latin American Music Awards, que se llevarán a cabo el próximo 17 de octubre en el teatro Dolby Theater de Los Ángeles. Por segundo año consecutivo, Ozuna ha acaparado las nominaciones al aspirar a nueve galardones, mientras le siguen de cerca Romeo Santos, Bad Bunny y Anuel AA.

Ozuna lidera la lista con nueve nominaciones

La ceremonia y todas las presentaciones serán transmitidas por la señal de Telemundo. Así que no pierdas detalle, porque esta noche promete para ser memorable.

—Artista del año: Anuel AA, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

—Nuevo artista del año: Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Londra, Rosalía, Sech.

—Sencillo del año: Ella Quiere Beber, Anuel AA y Romeo Santos; MÍA, Bad Bunny y Drake; Con Calma, Daddy Yankee con Snow; Taki Taki, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; Calma, Pedro Capó y Farruko.

—Álbum del año: Real Hasta la Muerte, Anuel AA; X 100PRE, Bad Bunny; VIDA, Luis Fonsi; Aura, Ozuna; Africa Speaks, Santana.

—Artista femenina favorita: Becky G, Karol G, Natalia Lafourcade, Natti Natasha, Rosalía.

— Artista masculino favorito: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos.

— Dúo o grupo favorito: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Los Ángeles Azules, T3r Elemento, Wisin & Yandel.

Bad Bunny aspira a llevarse ocho premios

— Artista favorito – pop: CNCO, Luis Fonsi, Pedro Capó, Sebastián Yatra.

— Álbum favorito – pop: VIDA, Luis Fonsi; “El Mal Querer”, Rosalía; Africa Speaks, Santana; Fantasía, Sebastián Yatra.

— Canción favorita – pop: Lost In The Middle Of Nowhere (remix), Becky G y Kane Brown; Imposible, Luis Fonsi y Ozuna; Calma, Pedro Capó y Farruko; Amigos con Derechos, Reik y Maluma; Ya no tiene novio, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

—Artista favorito – regional mexicano: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Christian Nodal, T3r Elemento.

—Álbum favorito – regional mexicano: “Con Todas las Fuerzas”, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; Bendecido, Lenin Ramírez; Oye mujer, Raymix; The Green Trip, T3r Elemento.

—Canción favorita – regional mexicano: A Través del Vaso, Banda Los Sebastianes; Mejor me Alejo, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga; No te contaron mal, Christian Nodal; Nunca es Suficiente, Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade; Aerolínea Carrillo, T3r Elemento con Gerardo Ortiz.

—Artista favorito – urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

—Álbum favorito – urbano: Real Hasta la Muerte, Anuel AA; X 100PRE, Bad Bunny; Gangalee, Farruko; Aura, Ozuna.

Rosalía es una de las artistas más nominadas de esta entrega

—Canción favorita – urbano: Ella Quiere Beber, Anuel AA y Romeo Santos; MÍA, Bad Bunny y Drake; Con Calma, Daddy Yankee con Snow; Taki Taki, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B; Vaina Loca, Ozuna y Manuel Turizo.

—Artista favorito – tropical: Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Romeo Santos.

—Álbum favorito – tropical: 40… y contando (En vivo desde Puerto Rico), Gilberto Santa Rosa; Literal, Juan Luis Guerra y 4.40; OPUS, Marc Anthony; Utopía, Romeo Santos.

- Canción favorita – tropical: Inmortal, Aventura; Adicto, Prince Royce y Marc Anthony; Centavito, Romeo Santos; Vivir Bailando, Silvestre Dangond y Maluma; Aullando, Wisin & Yandel y Romeo Santos.

- Artista favorito – crossover: DJ Snake, Drake, Sean Paul, Snow.

- Tour favorito: Bad Bunny, Chayanne, Jennifer López, Luis Miguel, Marc Anthony.

- Video favorito: Te confieso, Camila; La respuesta, Becky G y Maluma; Si Supieras, Daddy Yankee y Wisin & Yandel; R.I.P., Sofía Reyes con Rita Ora y Anitta; En Guerra, Sebastián Yatra y Camilo