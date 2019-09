Una mujer resguardó en su casa a 97 perros durante el huracán 'Dorian' en Las Bahamas

No todos los héroes usan capa… y eso quedó claro hace unos días, cuando se viralizó la historia de Chella Phillips, una mujer que albergó en su casa a casi un centenar de perros durante el paso del huracán ‘Dorian’. Con vientos sostenidos de más de 185 mph y lluvias torrenciales, los que tenían menos oportunidad de sobrevivir lo hicieron, y todo gracias al bondadoso corazón de esta activista, que lleva años ayudando a animales de la calle a través de su fundación The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas.

VER GALERÍA

Chella compartió en sus redes sociales como ella y los perritos que recogió sobrevivieron al paso de 'Dorian'

Chella Phillips recorrió las calles de Nassau, la capital de Bahamas, buscando a perros sin dueño para darles alojamiento durante el paso de ‘Dorian’, uno de los fenómenos más devastadores que jamás haya azotado la isla. Aunque la casa de Phillips no estaba en la zona más vulnerable, sí sufrió de intensas lluvias y otros peligros como fuertes vientos.

A través de sus redes sociales, Chella mantuvo al tanto a sus seguidores sobre cómo ella y los 97 perros estaban sobreviviendo a ‘Dorian’. Por suerte, no estuvo sola, ya que su hermano llegó para acompañarla y ayudarla a cuidar de los canes, los cuales según las propias palabras de Chella, se mantuvieron en calma, a pesar de lo que sucedía fuera de la casa. “Estamos bien, luego de una noche estresante. Dentro de la casa nos comenzamos a inundar y ni siquiera 3 bombas pudieron ayudar a sacar el agua. Luego de una hora, todas se calentaron y se quemaron, así que estuvimos sacando el agua con cubetas”.

VER GALERÍA

'Dorian' dejó severos daños en Las Bahamas y hasta el momento, 7 víctimas mortales

Chella contó que pasaron una noche de horror en cuanto el huracán tocó Las Bahamas. “Todos los servicios están muertos, los televisores no funcionan debido a los relámpagos, así que no hay dibujos animados para los perritos enfermos”. Detalló que tanto ella como su hermano, estaban agotadísimos. “Mi hermano durmió una hora, mientras que yo he estado sin dormir secando la casa y cuidando de mis aterrorizados perros”.

VER GALERÍA

Chella estuvo al pendiente de sus inquilinos perrunos y los calmó durante la tormenta

La activista hizo una reflexión en la que pedía a todos una oración por aquellos que fueron afectados por la fuerza de ‘Dorian’. “Pido oración por las otras islas que tienen daños inimaginables y no veo cómo cualquier perro o cualquier ser vivo podría haber sobrevivido fuera. Mi corazón está con ellos”.

Además de esto, también agradeció a todos aquellos que viralizaron su historia, así como a aquellos que se han acercado para ayudarla.

Más notas como esta:

- Famosos se solidarizan con Las Bahamas tras el paso de 'Dorian'

- Las celebridades en Miami se preparan para el huracán 'Dorian'

Una noble labor desde hace años

En otra publicación, Chella advirtió a sus seguidores sobre las personas que estaban abriendo donaciones en su nombre y pidió a todos los interesados en ayudar que se informaran antes y que lo hicieran a través de su organización. Chella también dejó claro que no está afiliada a la Sociedad Protectora de Animales y que no recibe ningún tipo de ayuda por parte del gobierno de Bahamas, país al que se mudó hace 11 años.