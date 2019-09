Rafaela, la nieta de Verónica Castro, se deja consentir en un spa

Rafaela, la nieta de Verónica Castro, se convirtió en la imagen perfecta de un fin de semana lleno de relajación y tranquilidad. La pequeña de cinco años la pasó muy bien en un spa especial para niñas en el que se dejó consentir entre masajes, mascarillas y música, ¡el tratamiento que muchos quisieran!

Recostada en una cómoda colchoneta, junto a otras pequeñitas, la hija de Cristian Castro disfrutó de un masaje que ayudó a relajarse al máximo. Con una bata rosa, a juego con una cinta en el pelo y sandalias del mismo color, Rafaela se dejaba consentir por las chicas que le proporcionaban el tratamiento al mismo tiempo que sentía las caricias de un par de plumas rosas que ayudó a su estado tranquilo.

Rafaela ya sabe cómo cuidar de la piel con mascarillas

Los masajes no fueron lo único con lo que se consintió la niña. Para mantener su piel limpia e hidratada, se dejó poner una mascarilla, al parecer de arcilla, que completó con un par de rodajas de pepinos en los ojos. ¡De lo más refrescante!

Rafaela estaba de lo más contenta con tratos tan especiales, pero no olvidó sonreír para la cámara para compartir con sus seguidores lo bien que se la pasa en días de descanso. Y el resultado la dejaba tan contenta que no paró de bailar al ritmo del tema de Shakira, Me Enamoré.

Rafaela Castro, ¡toda una celebridad!

A su corta edad, Rafaela es toda una celebridad en las redes sociales. ¡Y ella lo sabe! La niña recién concedió una entrevista a un medio colombiano, en el que contó lo feliz que se siente de ser una pequeña influencer gracias a las fotos y videos que, con ayuda de sus padres y su abuela, publica para sus fans.

La pequeña es muy coqueta y sabe que a la gente le gustan las fotosy videos que publica con la ayuda de sus papás

"Exactamente, sí me escriben. Me mandan muchos mensajes que yo soy una artista", dijo con seriedad cuando le preguntaron de Canal Uno si hablaba con sus seguidores. "Estoy encantada. La verdad, me encanta", agregó sobre los más de 56 mil seguidores que tiene en las redes y en donde se describe a sí misma como una tierna mini diva.