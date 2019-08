Alejandra Espinoza da clases de inglés a su hijo Matteo, antes de su primer día de escuela

Ha llegado el momento de que Matteo, el tierno hijo de Alejandra Espinoza, inicie su etapa escolar, luego de cuatro años de disfrutar del cariño de sus papás y de permanecer en casa. Sin embargo, el pequeño ya se encuentra listo para enfrentar esta nueva era en su vida, que sin duda alguna lo llenará de muchas experiencias que le servirán a lo largo de su vida.

Entre risas y corruencias, 'Ale' ha enseñado a si hijo algunas cosas en inglés

Pero para Matteo no solo se preocupa por cómo será este primer día de clases, también el poder comunicarse correctamente en inglés y español, por lo que le ha pedido a su mamá le enseñe algunas frases básicas en inglés para que su experiencia en su nueva escuela se de lo mejor. A través de una serie de videos que compartió la hermosa mexicana, se puede observar cómo ‘Ale’ interroga a su hijo y le pregunta por las frases que le ha enseñado.

El pequeño ha aprendido algunas frases para comunicarse en inglés Video: @alejandraespinoza

El pequeño, quien está a la espera de una consulta médica dice de forma muy tierna: “My name is Matteo”, luego de que su mamá lo cuestionara por como va a saludar a sus nuevos compañeritos. Por lo que se puede observar en el video, a Matteo le causa un poco de pena hablar en inglés, a pesar de que siempre se ha mostrado muy desinhibido.

La también actriz también le dio algunas clases sobre buen comportamiento en su salón y le dio algunas recomendaciones como siempre levantar la mano para preguntar algo o incluso ir al baño o saludar a todos sus compañeros y maestros al llegar a la escuela.

Alejandra Espinoza y su marido tenían planeado que Matteo ingresara a la escuela en abril del año pasado, sin embargo, la presentadora se arrepintió y prefirió educar al menor en casa y enviarlo a clases de futbol y tae kwondo para así canalizar la energía que su retoño tiene por dentro.

El pequeño se encuentra listo para su primer día de clases

“Yo creo que en el momento en que los niños pisan la escuela no salen de ella casi por 15 años. Entonces yo prefiero que se quede con nosotros en casa por lo menos un año más. Mi esposo Anibal sí quería mandarlo a la escuela porque le gusta que esté con otros niños, pero para eso yo lo tengo dentro de muchas actividades para que pueda compartir”, dijo en ese entonces en entrevista con Mezcal TV.