Conoce a Andrea Arnau, la ejecutiva latina que participará en 'Shark Tank Colombia'

Es importante contar con representación femenina en todas las industrias, pero ahora más que nunca también es crucial que la comunidad latina tenga una voz. La experta en mercadotecnia digital Andrea Arnau es una mujer que cumple con ambos requisitos y sirve de inspiración para las mujeres latinas que desean incursionar en el mundo de los negocios. Con más de veinte años de experiencia, Andrea ha trabajado con compañías globales como McDonalds, Hyundai, State Farm y Bud Light.

En fechas recientes, la graduada de la Harvard Business School se convirtió en directora de mercadotecnia en OTC: ROKK, una empresa de Miami que permite que los aspirantes a empresarios y las compañías establecidas lancen exitosos negocios exponenciales orientados a la tecnología. En su rol, ha ayudado a crear más de 50 empresas alrededor del mundo, incluso en Latinoamérica. Ahora, Andrea aportará su talento a Shark Tank Colombia, donde ayudará a los emprendedores latinos a transformar sus sueños en realidades.

Andrea Arnau participará en la próxima temporada de Shark Tank Colombia

“Las empresas colombianas actuales son ricas en talento y creatividad, pero creo que aún se necesita que ocurra un cambio en las perspectivas empresariales para que estos aspirantes a líderes de negocios puedan comprender realmente que es posible triunfar no solo en Colombia, sino en todo el mundo con una base multinacional de clientes, gracias a la tecnología”, dice Andrea. “Mi meta en Shark Tank Colombia es dejar muy claro ese potencial a los empresarios que conozcamos”.

HOLA! USA entrevistó a Andrea para hablar de negocios, cómo fue que recurrieron a ella para que fuera uno de los ocho inversionistas para la tercera temporada de Shark Tank Colombia y lo que espera que la comunidad latina obtenga de este programa.

HOLA! USA: ¿Cómo te involucraste con Shark Tank Colombia?

Andrea Arnau: “Hace unos meses, cuando estuve en Argentina para visitar a mi familia, recibí una llamada. Era el mejor amigo de mi esposo de la universidad, quien me conoce muy bien y sabe cuál es mi trabajo. Respondo y me dice: ‘Andrea, recibí una llamada de que Shark Tank Colombia: busca mujeres para la siguiente temporada del programa. Creo que serías perfecta para eso’. Cuando colgué, de inmediato envié un mensaje de texto al grupo en el que estoy con mis amigas y pregunté: ‘Chicas, ¿ustedes ven Shark Tank Colombia?’ Todas dijeron ‘sí, desde luego. Es uno de mis programas favoritos’. Después de tres reuniones con el director de elenco, el productor y el director, me pidieron integrarme a la tercera temporada. ¡Por supuesto que acepté!”.

¿Aprendiste algo de los demás tiburones a lo largo del programa?

“El grupo de jueces para la tercera temporada es realmente diverso; es gente de distintas procedencias, industrias y grupos de edad. Aprendimos mucho unos de los otros cada vez que un emprendedor se presentaba con una propuesta porque cada uno tenía preguntas totalmente distintas acerca de la idea o del producto. Es como contemplar una obra de arte: es la misma pintura colocada allí frente a todo el grupo, pero cada persona la mira desde una perspectiva diferente. Tengo que decir que aprendí mucho específicamente de Mauricio Hoyos. Tiendo a ver las cosas de una manera panorámica porque en mi trabajo en Rokk3r pongo todo en un contexto global. Mauricio, por el contrario, mira las cosas de manera muy granular, como ‘¿cuáles son los impuestos locales que tendrías que pagar por tu empresa en esa ciudad colombiana?’. Entonces esto me enseñó a incorporar más esa perspectiva en mi proceso de pensamiento.”

¿Tres consejos para los futuros emprendedores?

“Primero, construyan su empresa pronto y colóquenla en el mercado, incluso si todavía no está súper pulida o 100% robusta. Es mucho mejor lanzar algo pronto y afinar los detalles en tiempo real que trabajar en ello una y otra vez hasta que creen que está ‘listo’".

"Segundo, constrúyanlo, láncenlo, reitérenlo y ganen tracción. A los inversionistas les gusta eso. Conozcan con exactitud los recursos que necesitan para hacer crecer su negocio. Algunos empresarios cometen el error de salir a buscar dinero de los inversionistas sin saber con precisión para qué necesitan ese capital. Si ese es el caso, terminan por gastar mal ese dinero y desperdiciarlo".

"Y tercero, una vez que obtengan el dinero de los inversionistas, sepan cuáles son los hitos que su empresa necesita alcanzar para poder obtener la siguiente ronda de capitales; puede ser un número específico de usuarios o cierta cantidad de rendimientos que deben tener para una fecha en particular.”

¿Cuál es la propuesta más loca que has recibido?

“Rokk3r no ve muchas propuestas ‘locas’ porque solemos trabajar con empresarios y ejecutivos con trayectorias exitosas, pero algo que es loco para mí, y esto no tiene nada que ver con propuestas que haya recibido, es que los empresarios en ocasiones caen en la trampa de darlo todo por el plan de negocios o por la idea de negocios, sin dedicar la misma energía mental y el mismo trabajo a la gente. Sin un buen equipo que esté motivado por una causa común, tu idea no llegará a ninguna parte.”

“Como mujeres tenemos muchas capacidades: somos cuidadoras, somos mentoras, somos amigas, somos líderes de opinión; nosotras inspiramos a la gente”, dijo Andrea a HOLA! USA

¿Cuál esperas que sea el principal legado para los latinoamericanos que vean el programa?

“Espero que vean el programa y se den cuenta de que el emprendimiento es una opción viable para ellos; que les dé la confianza y la inspiración para salir y crear un negocio que resuelva problemas reales. Creo que los latinos somos, por naturaleza, buenos para resolver problemas. Y resolvemos problemas reales. Aquí en Estados Unidos, la gente tiene el lujo de crear un millón de empresas distintas dedicadas a la comida orgánica para perros, pero en Latinoamérica tenemos grandes problemas que aún requieren soluciones, ¡como dar acceso a más personas a cuentas bancarias! Entonces realmente espero que la gente vea esto y se inspire para salir e intentar fundar una empresa.”

¿Tienes algún consejo especial para las mujeres latinas?

“Mi consejo sería que hagan callar esa voz en su mente que las hace dudar de sus ideas y que confíen en sus capacidades. Como mujeres tenemos muchas capacidades: somos cuidadoras, somos mentoras, somos amigas, somos líderes de opinión; nosotras inspiramos a la gente. Somos capaces de atender múltiples funciones a la vez y sin fallar en ninguna. Lo hemos hecho por siglos.”

Shark Tank Colombia comienza a transmitirse el viernes 6 de septiembre por Canal Sony.